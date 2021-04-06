Иран не собирается вести диалог с США по вопросу ядерной сделки

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран не собирается проводить прямые переговоры с представителями США по вопросу выполнения ядерной сделки.

«Иран в этом вопросе категоричен. Иранцы общаться с ними (США. — RT) не собираются», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, 6 апреля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки»: Германии, Франции, Великобритании, Китая, России по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков оценил ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.