Иран не собирается вести диалог с США по вопросу ядерной сделки
- Reuters
«Иран в этом вопросе категоричен. Иранцы общаться с ними (США. — RT) не собираются», — цитирует его ТАСС.
Как указывает агентство, 6 апреля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки»: Германии, Франции, Великобритании, Китая, России по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков оценил ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.