Иран не собирается вести диалог с США по вопросу ядерной сделки

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран не собирается проводить прямые переговоры с представителями США по вопросу выполнения ядерной сделки.
Иран не собирается вести диалог с США по вопросу ядерной сделки
  • Reuters

«Иран в этом вопросе категоричен. Иранцы общаться с ними (США. — RT) не собираются», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, 6 апреля в Вене состоялось заседание Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки»: Германии, Франции, Великобритании, Китая, России по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков оценил ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить