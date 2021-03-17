В МИД России оценили ситуацию вокруг ядерной сделки

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков оценил ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.
В МИД России оценили ситуацию вокруг ядерной сделки
  • РИА Новости

«Если появится перспектива запуска некоего нового дипломатического процесса, мы это будем не просто приветствовать и поддерживать — мы рассчитываем, что сможем внести в это дело определённый интеллектуальный и политический вклад, как мы это уже сделали, передав некоторое время назад коллегам из стран, остающихся в СВПД (но также и США), свои наработки относительно того, как можно было бы всё же приостановить дальнейшее сползание к кризису и начать работу по дипломатическому выправлению этой ситуации», — цитирует РИА Новости Рябкова.

В феврале Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам по СВПД в формате «5 + 1».

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия считает возможной выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению СВПД.

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