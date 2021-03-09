Лавров призвал к синхронным шагам по восстановлению ядерной сделки

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Россия считает возможным выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме (СВПД), заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров призвал к синхронным шагам по восстановлению ядерной сделки
  • Reuters

На совместной пресс-конференции с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном Лавров приветствовал решение администрации президента США Джо Байдена вернуться в СВПД.

При этом, отметил министр, это решение ещё не реализовано, поскольку в Вашингтоне «идёт процесс осмысления того, каким образом это сделать». По его словам, некоторые всё громче говорят о том, что СВПД надо возродить в модернизированном виде.

«Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объёме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями. Для того чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США», — сказал Лавров.

В феврале Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам по СВПД в формате «5 + 1».

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