В России оценили ситуацию с договорённостями по иранской ядерной сделке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о процессе достижения договорённостей по поводу иранской ядерной сделки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наверное, это всё-таки возможно — выйти на договорённость до конца мая, лучше к середине мая. Причём нужно иметь в виду, что одно дело договориться, а другое — вернуться. Возврат не будет единовременным, американцам нужно время, чтобы отменить санкции, и, наверное, ещё больше времени нужно иранцам, чтобы вернуться к выполнению своих ядерных обязательств», — отметил он.

Как указывает агентство, 9 апреля в Вене прошла вторая очная встреча Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранская сторона прекратит переговоры по ядерной сделке, если увидит, что противоположная сторона тянет время.