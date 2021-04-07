В Госдепе заявили о готовности США снять санкции с Ирана
- Reuters
Трансляцию вёл телеканал C-SPAN.
«Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путём отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД», — сказал он.
Также американская сторона назвала конструктивными дискуссии по Ирану в Вене, отметив, что они проходят в деловой манере.
Представители США провели консультации с коллегами из ЕС, России и Китая.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран не собирается проводить прямые переговоры с представителями США по вопросу выполнения ядерной сделки.