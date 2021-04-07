В Госдепе заявили о готовности США снять санкции с Ирана

Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, в том числе ограничения, которые несовместимы с иранской ядерной сделкой. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Трансляцию вёл телеканал C-SPAN.

«Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путём отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД», — сказал он.

Также американская сторона назвала конструктивными дискуссии по Ирану в Вене, отметив, что они проходят в деловой манере.

Представители США провели консультации с коллегами из ЕС, России и Китая.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран не собирается проводить прямые переговоры с представителями США по вопросу выполнения ядерной сделки.