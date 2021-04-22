В МИД России оценили итоги переговоров по иранской ядерной сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД по иранской ядерной сделке на минувших переговорах в Вене.

«Мы отмечаем нацеленность всех вовлечённых сторон, включая Вашингтон и Тегеран, на достижение результатов и восстановление баланса интересов в рамках СВПД и создание условий для реализации всеобъемлющих договорённостей 2015 года», — заявила Захарова.

Она указала на «необходимость создания условий для разморозки иранских обязательств, которые были приостановлены в ответ на несоблюдение ядерной сделки со стороны Вашингтона».

Захарова отметила, что вопрос о пересмотре СВПД не рассматривается, что является доказательством безальтернативности сделки.

Ранее в Госдепе США рассказали о переговорах по иранской ядерной сделке.