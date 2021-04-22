В МИД России оценили итоги переговоров по иранской ядерной сделке
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«Мы отмечаем нацеленность всех вовлечённых сторон, включая Вашингтон и Тегеран, на достижение результатов и восстановление баланса интересов в рамках СВПД и создание условий для реализации всеобъемлющих договорённостей 2015 года», — заявила Захарова.
Она указала на «необходимость создания условий для разморозки иранских обязательств, которые были приостановлены в ответ на несоблюдение ядерной сделки со стороны Вашингтона».
Захарова отметила, что вопрос о пересмотре СВПД не рассматривается, что является доказательством безальтернативности сделки.
Ранее в Госдепе США рассказали о переговорах по иранской ядерной сделке.