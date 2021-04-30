Путин выразил надежду на восстановление СВПД в прежних рамках

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Российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России выразил надежду, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе удастся восстановить в прежних рамках.
Путин выразил надежду на восстановление СВПД в прежних рамках
  • РИА Новости

По его словам, ситуация в Каспийском регионе важна для России с точки зрения вопросов экономической деятельности и безопасности, а также взаимодействия с партнёрами.

«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого «каспийского клуба», — подчеркнул Путин.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники комиссии по СВПД объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.

В Госдепе заявили о достижении понимания, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к СВПД.

В США также допустили отмену части санкций при возвращении Ирана к СВПД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД.

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