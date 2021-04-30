Путин выразил надежду на восстановление СВПД в прежних рамках
- РИА Новости
По его словам, ситуация в Каспийском регионе важна для России с точки зрения вопросов экономической деятельности и безопасности, а также взаимодействия с партнёрами.
«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого «каспийского клуба», — подчеркнул Путин.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники комиссии по СВПД объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.
В Госдепе заявили о достижении понимания, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к СВПД.
В США также допустили отмену части санкций при возвращении Ирана к СВПД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД.