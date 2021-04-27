В Белом доме прокомментировали переговоры по иранской ядерной сделке
- Reuters
Об этом она сказала в ходе брифинга.
По словам Псаки, спецпосланник США Роб Малли примет участие в дополнительном раунде переговоров в Вене.
«Мы считаем, что, несмотря на их непрямой характер, дипломатические дискуссии являются верным подходом. И тот факт, что они продолжаются, является обнадёживающим», — цитирует её РИА Новости.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники комиссии по СВПД объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.