США намерены отменить часть санкций при возвращении Ирана к СВПД

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США передали Ирану список санкций, которые могут быть сняты при возвращении Тегерана к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщили в Госдепе.
США намерены отменить часть санкций при возвращении Ирана к СВПД
  • Reuters

«Мы дали им много примеров — я не буду вдаваться в детали, но думаю, что сейчас они (Иран. — RT) очень ясно понимают на данном этапе, каково наше понимание, наш взгляд относительно санкций, которые мы снимем, и санкций, которые мы не считаем необходимым снимать», — приводит РИА Новости заявление высокопоставленного представителя ведомства.

Он отметил, что последовательность отмены санкций и ответных шагов Тегерана на данный момент не обсуждается.

«Мы ещё работаем над вопросами в нашей собственной системе, это сложные оценки», — добавил дипломат.

Ранее в Госдепе заявили, что у Соединённых Штатов и Ирана на переговорах в Вене появилось больше понимания, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к СВПД.

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