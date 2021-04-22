США намерены отменить часть санкций при возвращении Ирана к СВПД

США передали Ирану список санкций, которые могут быть сняты при возвращении Тегерана к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщили в Госдепе.

«Мы дали им много примеров — я не буду вдаваться в детали, но думаю, что сейчас они (Иран. — RT) очень ясно понимают на данном этапе, каково наше понимание, наш взгляд относительно санкций, которые мы снимем, и санкций, которые мы не считаем необходимым снимать», — приводит РИА Новости заявление высокопоставленного представителя ведомства.

Он отметил, что последовательность отмены санкций и ответных шагов Тегерана на данный момент не обсуждается.

«Мы ещё работаем над вопросами в нашей собственной системе, это сложные оценки», — добавил дипломат.

Ранее в Госдепе заявили, что у Соединённых Штатов и Ирана на переговорах в Вене появилось больше понимания, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к СВПД.