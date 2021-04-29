Россия и США провели «полезную беседу» в Вене по вопросам СВПД

Главы делегаций России и США на переговорах в Вене Михаил Ульянов и Роберт Малли провели «детальную и очень полезную» беседу на тему иранской ядерной сделки.

Met again with the #US Special Envoy for #Iran Mr. Robert Malley together with our teams. We had a detailed and very useful discussion on major topics which are under consideration in the course of on-going talks in Vienna on full restoration of the #JCPOA. pic.twitter.com/4WAjaA8UzR — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 29, 2021

«Встретились вместе с нашими командами со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Мы провели детальную и очень полезную беседу по крупным темам, рассматриваемым в рамках идущих в Вене переговоров по полному восстановлению СВПД», — написал российский дипломат в Twitter.

Как ранее заявил Ульянов, участники комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.

По данным источников агентства Associated Press, администрация США рассматривает возможность ослабить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы исламская республика вернулась к соблюдению СВПД.