Россия и США провели «полезную беседу» в Вене по вопросам СВПД

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Главы делегаций России и США на переговорах в Вене Михаил Ульянов и Роберт Малли провели «детальную и очень полезную» беседу на тему иранской ядерной сделки.
Россия и США провели «полезную беседу» в Вене по вопросам СВПД
  • © МИД РФ

«Встретились вместе с нашими командами со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Мы провели детальную и очень полезную беседу по крупным темам, рассматриваемым в рамках идущих в Вене переговоров по полному восстановлению СВПД», — написал российский дипломат в Twitter.

Как ранее заявил Ульянов, участники комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.

По данным источников агентства Associated Press, администрация США рассматривает возможность ослабить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы исламская республика вернулась к соблюдению СВПД.

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