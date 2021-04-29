AP: США рассматривают возможность снять ряд санкций против Ирана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы Исламская Республика вернулась к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

«Администрация Байдена рассматривает возможность почти полной отмены некоторых из самых жёстких санкций, введённых против Ирана в попытке заставить Исламскую Республику вернуться к соблюдению ядерного соглашения 2015 года», — пишет агентство.

Как отмечает Associated Press, источник отказался сообщить, какие именно санкции могут быть сняты.

В то же время подчёркивается, что речь может идти о мерах, связанных с ядерной сделкой, а также с разработкой ракет и соблюдением прав человека.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не снимут санкции с Ирана, пока не убедятся, что Исламская Республика соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что участники комиссии по СВПД объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.