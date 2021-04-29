AP: США рассматривают возможность снять ряд санкций против Ирана

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы Исламская Республика вернулась к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
AP: США рассматривают возможность снять ряд санкций против Ирана
  • Reuters

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

«Администрация Байдена рассматривает возможность почти полной отмены некоторых из самых жёстких санкций, введённых против Ирана в попытке заставить Исламскую Республику вернуться к соблюдению ядерного соглашения 2015 года», — пишет агентство. 

Как отмечает Associated Press, источник отказался сообщить, какие именно санкции могут быть сняты.

В то же время подчёркивается, что речь может идти о мерах, связанных с ядерной сделкой, а также с разработкой ракет и соблюдением прав человека.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не снимут санкции с Ирана, пока не убедятся, что Исламская Республика соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий. 

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что участники комиссии по СВПД объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.

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