AP: США рассматривают возможность снять ряд санкций против Ирана
- Reuters
Об этом информирует Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
«Администрация Байдена рассматривает возможность почти полной отмены некоторых из самых жёстких санкций, введённых против Ирана в попытке заставить Исламскую Республику вернуться к соблюдению ядерного соглашения 2015 года», — пишет агентство.
Как отмечает Associated Press, источник отказался сообщить, какие именно санкции могут быть сняты.
В то же время подчёркивается, что речь может идти о мерах, связанных с ядерной сделкой, а также с разработкой ракет и соблюдением прав человека.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не снимут санкции с Ирана, пока не убедятся, что Исламская Республика соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что участники комиссии по СВПД объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.