В Белом доме заявили, что не намерены снимать санкции с Ирана

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США не снимут санкции с Ирана, пока не убедятся, что Исламская Республика соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
В Белом доме заявили, что не намерены снимать санкции с Ирана
  • Reuters

«Соединённые Штаты не собираются снимать санкции, пока у нас нет ясности и уверенности в том, что Иран полностью вернётся к соблюдению своих обязательств по сделке», — сказал чиновник Fox News.

Салливан также добавил, что среди требований США приостановка иранской ядерной программы и снижение уровня обогащения урана.

«Пока мы не будем уверены во всём этом, Соединённые Штаты не пойдут на уступки», — подчеркнул он.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, решение Ирана об обогащении урана до 60% не способствует проведению нынешних переговоров по СВПД.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что сторона прекратит переговоры по ядерной сделке, если увидит, что противоположная сторона тянет время.

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