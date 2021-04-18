В Белом доме заявили, что не намерены снимать санкции с Ирана
- Reuters
«Соединённые Штаты не собираются снимать санкции, пока у нас нет ясности и уверенности в том, что Иран полностью вернётся к соблюдению своих обязательств по сделке», — сказал чиновник Fox News.
Салливан также добавил, что среди требований США приостановка иранской ядерной программы и снижение уровня обогащения урана.
«Пока мы не будем уверены во всём этом, Соединённые Штаты не пойдут на уступки», — подчеркнул он.
Как ранее заявил президент США Джо Байден, решение Ирана об обогащении урана до 60% не способствует проведению нынешних переговоров по СВПД.
Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что сторона прекратит переговоры по ядерной сделке, если увидит, что противоположная сторона тянет время.