Байден прокомментировал обогащение урана Ираном

Решение Ирана об обогащении урана до 60% не способствует проведению нынешних переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил президент США Джо Байден.

«Мы не поддерживаем и не думаем, что это приносит какую-либо пользу, когда Иран говорит, что собирается перейти к обогащению [урана] до 60%», — цитирует ТАСС слова Байдена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

По его словам, данное решение противоречит соглашению.

Он отметил, что пока ещё рано судить о том, каковы будут результаты переговоров.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о необходимом условии для достижения прогресса в восстановлении СВПД по иранской ядерной программе.