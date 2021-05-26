Песков заявил, что речи о «перезагрузке» на встрече Байдена и Путина не пойдёт
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- РИА Новости
«Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях — то есть когда мы пытались эту перезагрузку устроить», — сказал Песков.
Он отметил, что в двусторонних отношениях стран очевидно присутствует инерционность негативного потенциала.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи российского и американского лидеров.