Песков заявил, что речи о «перезагрузке» на встрече Байдена и Путина не пойдёт

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена заявил, что в Кремле не стали бы говорить о «перезагрузке» отношений.
Песков заявил, что речи о «перезагрузке» на встрече Байдена и Путина не пойдёт
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях — то есть когда мы пытались эту перезагрузку устроить», — сказал Песков.

Он отметил, что в двусторонних отношениях стран очевидно присутствует инерционность негативного потенциала.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи российского и американского лидеров.

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