Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом США Джо Байденом.

На сайте Кремля отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться такие темы, как «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выбор города для встречи Путина и Байдена является техническим решением, важен сам факт встречи.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.