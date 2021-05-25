Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

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RT
В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом США Джо Байденом.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
  • © Reuters / РИА Новости

На сайте Кремля отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться такие темы, как «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выбор города для встречи Путина и Байдена является техническим решением, важен сам факт встречи

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.

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