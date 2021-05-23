Песков назвал техническим вопросом выбор города для переговоров Путина и Байдена

Выбор города для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена является техническим решением, важен сам факт встречи. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Выбор города — это скорее техническое решение. Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся», — приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров доложил Путину о результатах переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

«Президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность», — цитирует пресс-секретаря российского лидера Telegram-канал «Соловьёв LIVE».

Ранее Блинкен заявил, что Соединённые Штаты ожидают, что встреча Байдена и Путина пройдёт в предстоящие недели.

В свою очередь, в Кремле напомнили, что окончательной договорённости по поводу встречи президентов России и США нет.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.