Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена

Короткая ссылка
Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» призвал не ждать чудес от встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.
Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Конечно, её с нетерпением ждут (в Европе) — кто-то с опаской, кто-то с надеждой, но каких-то чудес вряд ли стоит (ждать), но определённый стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата (саммита) может, конечно, принести», — заявил Чижов.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить