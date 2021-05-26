Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» призвал не ждать чудес от встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Конечно, её с нетерпением ждут (в Европе) — кто-то с опаской, кто-то с надеждой, но каких-то чудес вряд ли стоит (ждать), но определённый стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата (саммита) может, конечно, принести», — заявил Чижов.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.