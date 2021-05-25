Песков сообщил, что детали встречи Путина и Байдена ещё предстоит согласовать
- РИА Новости
«Детали ещё предстоит согласовать», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, на сколько по длительности запланированы переговоры, будут ли присутствовать на встрече журналисты и будет ли по итогам пресс-конференция.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.
13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.