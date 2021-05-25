Песков сообщил, что детали встречи Путина и Байдена ещё предстоит согласовать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена ещё предстоит согласовать.

«Детали ещё предстоит согласовать», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, на сколько по длительности запланированы переговоры, будут ли присутствовать на встрече журналисты и будет ли по итогам пресс-конференция.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.