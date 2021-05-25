Песков сообщил, что детали встречи Путина и Байдена ещё предстоит согласовать

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена ещё предстоит согласовать.
Песков сообщил, что детали встречи Путина и Байдена ещё предстоит согласовать
  • РИА Новости

«Детали ещё предстоит согласовать», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, на сколько по длительности запланированы переговоры, будут ли присутствовать на встрече журналисты и будет ли по итогам пресс-конференция.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить