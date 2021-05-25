Штаб-квартира ООН в Женеве готова оказать поддержку саммиту России и США

Официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Реал Леблан заявил, что его отделение готово оказать поддержку в вопросе проведения встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

Как он пояснил ТАСС, поддержка будет оказана в случае поступления соответствующей просьбы.

«Безусловно, мы готовы сделать всё, что можем, для поддержки этой встречи, если к нам поступит такая просьба», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что выбор Женевы в качестве места встречи двух лидеров говорит о том, что швейцарский город «может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.