Штаб-квартира ООН в Женеве готова оказать поддержку саммиту России и США

Короткая ссылка
Официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Реал Леблан заявил, что его отделение готово оказать поддержку в вопросе проведения встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.
Штаб-квартира ООН в Женеве готова оказать поддержку саммиту России и США
  • globallookpress.com

Как он пояснил ТАСС, поддержка будет оказана в случае поступления соответствующей просьбы.

«Безусловно, мы готовы сделать всё, что можем, для поддержки этой встречи, если к нам поступит такая просьба», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что выбор Женевы в качестве места встречи двух лидеров говорит о том, что швейцарский город «может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить