В МИД предложили новый критерий внесения в число недружественных стран
- © Konstantin Kokoshkin
- globallookpress.com
Об этом он сказал на заседании Российского оргкомитета «Победа» под руководством президента России Владимира Путина.
«Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством», — заявил Богданов.
По его словам, в некоторых странах пытаются «искоренить память о советском воине-освободителе», наблюдается растущее число актов вандализма в отношении советских воинских памятников.
Ранее правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, куда вошли США и Чехия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.
В МИД России также не исключили расширения данного списка.