В МИД предложили новый критерий внесения в число недружественных стран

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Отношение к советским воинским мемориалам за рубежом могло бы стать ещё одним критерием для включения в список недружественных государств, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
В МИД предложили новый критерий внесения в число недружественных стран
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Об этом он сказал на заседании Российского оргкомитета «Победа» под руководством президента России Владимира Путина.

«Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством», — заявил Богданов.

По его словам, в некоторых странах пытаются «искоренить память о советском воине-освободителе», наблюдается растущее число актов вандализма в отношении советских воинских памятников.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, куда вошли США и Чехия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.

В МИД России также не исключили расширения данного списка.

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