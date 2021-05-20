В МИД предложили новый критерий внесения в число недружественных стран

Отношение к советским воинским мемориалам за рубежом могло бы стать ещё одним критерием для включения в список недружественных государств, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Об этом он сказал на заседании Российского оргкомитета «Победа» под руководством президента России Владимира Путина.

«Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством», — заявил Богданов.

По его словам, в некоторых странах пытаются «искоренить память о советском воине-освободителе», наблюдается растущее число актов вандализма в отношении советских воинских памятников.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, куда вошли США и Чехия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.

В МИД России также не исключили расширения данного списка.