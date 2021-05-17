Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран

Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной для включения их в список недружественных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга: наши — в Чехии и США, их, соответственно, — в России», — цитирует ТАСС Лаврова.

Как уточнил министр, в качестве конкретного шага, который уже был объявлен, Москва попросила привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц — как граждан России, так и граждан третьих стран — до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у России в Чехии и США.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

В Праге отреагировали на это решение Москвы: там заявили, что это стало шагом к эскалации напряжённости в отношениях не только с Чехией, но и с ЕС.