В МИД России не исключили расширения списка недружественных стран

Список недружественных стран может быть расширен, однако Москва не хочет, чтобы он становился безразмерным, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага», — сказал замминистра в интервью РБК.

По его словам, соответствующее распоряжение правительства отражает фактическое положение дел и «здесь нет элемента риторики».

14 мая кабмин утвердил перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной для включения их в список.