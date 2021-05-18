В МИД России не исключили расширения списка недружественных стран

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Список недружественных стран может быть расширен, однако Москва не хочет, чтобы он становился безразмерным, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага», — сказал замминистра в интервью РБК.

По его словам, соответствующее распоряжение правительства отражает фактическое положение дел и «здесь нет элемента риторики».

14 мая кабмин утвердил перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной для включения их в список.

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