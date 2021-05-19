В МИД России заявили об отсутствии планов расширять список недружественных стран

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что пока Россия не видит оснований для расширения списка недружественных стран.

«У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «любые провокационные действия в отношении России будут получать взвешенный, соразмерный, но решительный ответ».

Ранее замсекретаря Совбеза России Сергей Вахруков высказался по поводу ситуации с недружественными странами.

14 мая кабмин утвердил перечень недружественных государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.