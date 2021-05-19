В МИД России заявили об отсутствии планов расширять список недружественных стран

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что пока Россия не видит оснований для расширения списка недружественных стран.
В МИД России заявили об отсутствии планов расширять список недружественных стран
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«У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «любые провокационные действия в отношении России будут получать взвешенный, соразмерный, но решительный ответ».

Ранее замсекретаря Совбеза России Сергей Вахруков высказался по поводу ситуации с недружественными странами.

14 мая кабмин утвердил перечень недружественных государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

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