В Совбезе России высказались по поводу недружественных стран

Замсекретаря Совбеза России Сергей Вахруков высказался по поводу ситуации с недружественными странами.

«Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чём-то, высылает наших послов — такие страны будут считаться недружественными государствами, и мы будем отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая безопасность России», — сказал он в интервью агентству Интерфакс.

Вахруков отметил, что российская сторона будет защищать свои национальные интересы и заниматься укреплением международной безопасности.

Он добавил, что Россия «выступает за стратегическую стабильность, за выстраивание равноправного сотрудничества в соответствии с нормами международного права».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности расширения списка недружественных стран.

14 мая кабмин утвердил перечень недружественных государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.