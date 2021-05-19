В Совбезе России высказались по поводу недружественных стран

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Замсекретаря Совбеза России Сергей Вахруков высказался по поводу ситуации с недружественными странами.
В Совбезе России высказались по поводу недружественных стран
  • РИА Новости

«Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чём-то, высылает наших послов — такие страны будут считаться недружественными государствами, и мы будем отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая безопасность России», — сказал он в интервью агентству Интерфакс.

Вахруков отметил, что российская сторона будет защищать свои национальные интересы и заниматься укреплением международной безопасности.

Он добавил, что Россия «выступает за стратегическую стабильность, за выстраивание равноправного сотрудничества в соответствии с нормами международного права».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности расширения списка недружественных стран.

14 мая кабмин утвердил перечень недружественных государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

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