«Это никому не выгодно»: представитель SWIFT заявил об отсутствии планов отключения России от системы

По словам исполнительного директора Российской национальной ассоциации SWIFT Романа Чернова, Москву не планируют отключать от международной платёжной системы. Как подчеркнул представитель компании, такое развитие события никому не было бы выгодно. В Центробанке РФ также заявили об отсутствии предпосылок для отключения России от SWIFT. При этом, как полагают специалисты, в случае подобного сценария основные торговые и расчётные операции можно будет перевести на уже работающую национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

Россию не собираются отключать от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом во вторник, 8 июня, в Госдуме заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто: это никому не выгодно», — цитирует РИА Новости Чернова.

Теоретическую возможность отключения России от SWIFT прокомментировала и первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Во время выступления в Госдуме она также заявила об отсутствии предпосылок для такого развития событий.

«Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищённости мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции», — добавила Скоробогатова.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о наличии у Москвы базы для создания аналога SWIFT. Более того, по его словам, российские власти готовят решения на случай отключения страны от системы.

«Мы ничего не исключаем. Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — отмечал министр.

Напомним, в августе 2020 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказывал, что несколько лет назад в США уже рассматривали возможность «отрезать Россию» от SWIFT. При этом отключить Москву от международной финансовой системы впервые предложила Великобритания ещё в 2014 году.

Подобные предложения продолжают звучать и сегодня. Так, в конце апреля Европарламент утвердил резолюцию с рекомендациями к институтам ЕС о выстраивании отношений с Москвой. Документ, в частности, содержал требования прекратить импорт нефти и газа из РФ и отключить страну от SWIFT в случае «вторжения России на Украину».

Как отметил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, в настоящий момент Россия серьёзно интегрирована в мировую торговлю и глобальную экономику, а использование SWIFT позволяет мгновенно проводить все необходимые денежные расчёты.

Таким образом, в случае отключения Москвы от системы операции между торговыми партнёрами станут медленнее и дороже, уверен специалист. По его мнению, в первую очередь пострадать от этого могут сами европейцы.

«Как известно, с Евросоюзом у нас самый большой товарооборот. Взаимный объём торговли с ЕС у нас даже больше, чем с Китаем. Получается, что сейчас Европа — основной российский торговый партнёр, и усложнение работы никому не нужно. Поэтому отключение от системы — это возврат на десятилетия назад», — подчеркнул Коренев.

Международная межбанковская система SWIFT была создана ещё в 1973 году. Платформа сформировала единые стандарты для проведения денежный операций, и в настоящий момент ею пользуются свыше 11 тыс. кредитно-финансовых организаций в 215 странах мира. Ежедневно через систему проходят платёжные поручения на сумму около $6 трлн.

«Для нашей экономики отключение от международной системы может привести к временным трудностям в проведении платежей. Впрочем, постепенно вместо SWIFT будет всё более активно использоваться именно российская Система передачи финансовых сообщений, которая как раз была создана для такой ситуации», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) разработали в 2014 году. Как отмечают в Центробанке, платформа гарантирует бесперебойность передачи платёжных поручений внутри страны и за её пределами. На сегодняшний день СПФС насчитывает свыше 400 российских и зарубежных пользователей.

Согласно оценке ЦБ, востребованность системы уверенно растёт. Так, в 2020 году количество переданных через СПФС сообщений удвоилось и достигло 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT. При этом с начала 2021-го показатель дополнительно вырос — до 24,5%.

«Отечественная система уже работает с российскими банками и иностранными организациями в Китае, Европе и ЕАЭС. Поэтому отключение не стало бы какой-то серьёзной проблемой для россиян или экономики, хотя финансовой сфере потребовалось бы некоторое время на восстановление и подключение к СПФС», — подчеркнул в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.