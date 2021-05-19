«Подтвердили, что будет работать штатно»: в ЦБ оценили возможность отключения России от SWIFT

Международная платёжная система SWIFT подтвердила Центробанку, что будет работать в России в штатном режиме, никаких рисков отключения нет. Об этом рассказала первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Вместе с тем она отметила, что даже в случае отключения РФ от системы межбанковские переводы можно будет перевести на российский аналог.

Международная платежная система SWIFT подтвердила Центробанку, что её работа в России будет проходить в штатном режиме. Об этом рассказала первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — приводит её слова ТАСС.

В ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по финрынку она уточнила, что даже в случае отключения РФ от SWIFT межбанковские переводы можно будет перевести на российскую систему.

«СПФС (система передачи финансовых сообщений. — RT) у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — цитирует Скоробогатову РИА Новости.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров говорил о наличии у Москвы базы для создания аналога SWIFT.

«И я убеждён, что и правительство, и Центральный банк должны делать всё, чтобы эта база была надёжная и гарантирующая нам полную независимость и гарантию от ущерба, который нам кто-то может постараться дополнительно нанести», — отмечал глава внешнеполитического ведомства.

До этого в интервью китайским СМИ Лавров заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем и укреплять свою самостоятельность, таким образом снижая санкционные риски. Он также призвал переходить к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также комментируя возможность отключения от SWIFT, подчёркивал, что Россия на фоне «санкционных устремлений» оппонентов, в частности США, не может исключать ни одну из потенциальных угроз.

«Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал представитель Кремля.

Reuters

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Напомним, 29 апреля Европарламент утвердил резолюцию, в которой содержатся рекомендации к институтам ЕС о выстраивании отношений с Россией. В документе, помимо прочего, содержатся требования прекратить импорт нефти и газа из РФ и отключить её от платёжной системы SWIFT в случае «вторжения России на Украину».

В Совфеде документ назвали юридически безграмотным. В свою очередь, в Госдуме обратили внимание на несостоятельность тезисов, использованных при составлении резолюции, и добавили, что предложенные в ней меры прежде всего ударят по интересам европейцев.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Габриелу Гавину на RT пояснила, что сценарий отключения страны от международной платёжной системы пока является лишь гипотетическим. Тем не менее Москва прорабатывает варианты минимизации рисков и ущерба.

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В качестве примера альтернативных инструментов Захарова привела Систему передачи финансовых сообщений» Банка России.

«В настоящее время обсуждаются варианты её сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS», — сказала представитель МИД.

Помимо этого, она рассказала о развитии сотрудничества между российской системой МИР и иностранными аналогами, в частности китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro.

«Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции», — заметила Захарова.

В августе 2020 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказывал, что несколько лет назад в США уже обсуждали идею «отрезать Россию» от SWIFT. Он подчеркнул, что Москва должна быть «максимально готова» к подобным решениям со стороны США.

Между тем отключить Москву от международной финансовой системы в Европе призывали ещё в 2014 году.

О необходимости развивать в России собственные аналоги SWIFT говорил и заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Он отмечал, что продвижение независимых от США межбанковских систем совершения платежей является важным направлением работы, а также обратил внимание на «стремительное развитие» цифровых валют и блокчейна, подчеркнув, что подобные проекты могут стать базой для международных расчётов на новой технологической основе.