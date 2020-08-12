Медведев рассказал об идее США отключить Россию от системы SWIFT

Соединённые Штаты рассматривали идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Несколько лет назад, оказывая на нашу страну давление, Соединённые Штаты обсуждали идею о том, чтобы отрезать Россию от системы верификации платежей, то есть от системы SWIFT. Сейчас такому весьма серьёзному, жёсткому давлению подвергается Китайская Народная Республика», — цитирует его на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом ТАСС.

Медведев подчеркнул, что Россия также должна быть «максимально готова» к подобным решениям, связанным с интернетом, со стороны США.

«Мы исходим из того, что государство в целом должно иметь и право самостоятельно управлять своим информационным пространством, поскольку это один из признаков суверенитета», — отметил замглавы Совбеза.

По его словам, соответствующая работа должна проводиться на международном уровне.

В декабре Медведев назвал реальной угрозу отключения России от мировой сети.

1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.