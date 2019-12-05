Медведев считает реальной угрозу отключения России от мировой сети
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- РИА Новости
По его словам, цель законопроекта о суверенном интернете в том, чтобы Россию не отрезали от мировой сети, если кому-то это придёт в голову.
«На самом деле, отрезать могут от чего угодно. Когда у нас начались стычки с американцами, абсолютно серьёзно обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей», — рассказал Медведев.
Он назвал это ударом под дых и по сути объявлением войны.
«Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом? Тем более регистрация доменных имён, целый ряд др функций в силу того, как интернет развивался, осуществляются в США. И у нас нет уверенности, что в какой-то момент, для того чтобы сделать нам приятное, нас от чего-то не отключат», — отметил глава правительства.
Ранее в Кремле заявили, что вмешательство из США в работу интернета в России «наверняка возможно».