Медведев считает реальной угрозу отключения России от мировой сети

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает реальной угрозу отключения страны от глобального интернета. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам.
Медведев считает реальной угрозу отключения России от мировой сети
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

По его словам, цель законопроекта о суверенном интернете в том, чтобы Россию не отрезали от мировой сети, если кому-то это придёт в голову.

«На самом деле, отрезать могут от чего угодно. Когда у нас начались стычки с американцами, абсолютно серьёзно обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей», — рассказал Медведев.

Он назвал это ударом под дых и по сути объявлением войны.

«Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом? Тем более регистрация доменных имён, целый ряд др функций в силу того, как интернет развивался, осуществляются в США. И у нас нет уверенности, что в какой-то момент, для того чтобы сделать нам приятное, нас от чего-то не отключат», — отметил глава правительства.

Ранее в Кремле заявили, что вмешательство из США в работу интернета в России «наверняка возможно».

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