«С использованием современных финансовых технологий»: в МИД России призвали развивать отечественные аналоги SWIFT

Россия должна развивать собственные межбанковские платформы по совершению платежей. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин. По его словам, стремительно развивающиеся цифровые валюты и блокчейн-технологии также могут стать основой новой платформы для международных транзакций. Как отмечают эксперты, возможное отключение России от SWIFT нанесёт значительный ущерб всей системе.

Россия должна развивать собственные аналоги системы международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Продвижение альтернативных SWIFT и независимых от США межбанковских систем совершения платежей и передачи информации с использованием современных финансовых технологий и решений также является важным направлением работы», — сказал Панкин.

Замглавы внешнеполитического ведомства заметил, что в этом направлении «набирает вес» разработанная ЦБ «Система передачи финансовых сообщений» и система «Транзит» от Мосбиржи: «Прорабатываются варианты их сопряжения с иностранными аналогами (европейская SEPA, иранский SEPAM, китайские CUP и CIPS и другие)».

Панкин также обратил внимание на «стремительное развитие» цифровых валют и блокчейна, подчеркнув, что подобные проекты могут стать базой для международных расчётов на новой технологической основе.

«Таким образом, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учётом современных передовых достижений в цифровой сфере», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что необоснованный и непредсказуемый характер действий США обязывает Москву «быть начеку». Говоря о возможности отключения страны от SWIFT, он подчеркнул, что российская сторона следит за всеми потенциальными угрозами.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, возможное отключение России от SWIFT негативно скажется на самих США, поскольку РФ занимает четвёртое место по объёму транзакций в данной системе.

«Если США всё же отключат нас SWIFT, то активнее начнут использоваться и альтернативные схемы расчёта. В частности, система блокчейн и платежи в криптовалютах. Вряд ли США пойдут на такой шаг, так как в этом случае они понесут репутационные и финансовые издержки — отключение одного участника от этой финансовой цепочки транзакций рискует обернуться перебоями во всей системе», — сказал собеседник RT.

Международная межбанковская система SWIFT была создана в 1973 году. Платформа сформировала единые стандарты для финансовых транзакций. На данный момент ей пользуются свыше 11 тыс. кредитно-финансовых организаций в более чем 200 странах мира.

В 2014 году в России создали собственную «Систему передачи финансовых сообщений», которая направлена на передачу информации, как о внутрироссийских расчётах, так и зарубежных.

«На мировом рынке наблюдается развитие альтернативных систем»

Как отметил директор института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета, профессор Сергей Сильвестров, в настоящее время в конгрессе США работает комиссия, которая готовит предложения по введению санкций против России по различным направлениям. По его словам, речь идёт о невоенных враждебных действиях в отношении экономики и финансов России.

«Понятно, что вопрос о SWIFT будет рассматриваться. Хотя подобного рода санкции практически и не применялись. Было короткое время блокировки SWIFT в 1998-ом году в связи с кризисом. Были эпизоды, связанные с Ираном. Но в целом это вопрос надёжности и устойчивости всей мировой финансовой системы. И прекращение работы SWIFT это действительно уже объявление о своеобразных невоенных действиях с большими последствиями», — сказал собеседник RT.

Финансист заметил, что Центробанк России и другие финансовые органы уже задумывались над этой проблемой и участвовали в разработке аналога SWIFT.

«Но дело не в самой технологии, а в том, что могут быть предъявлены санкции к тем, кто захочет участвовать в альтернативной системе. Потому что там задействованы десятки тысяч финансовых организаций, работают они по определённым регламентам и правилам. И естественно, если будут исключать российские банковские организации из это системы, то это не может не затронуть партнёров», — пояснил Сильвестров.

Он выразил сомнение, что Россию отключат от системы SWIFT, однако, по его мнению, МИД демонстрирует, что в Москве готовы ответить на любые подобные попытки при необходимости.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников также считает, что отключение России от SWIFT малореализуемо без потерь для инициаторов.

«На мировом финансовом хозяйстве мы сегодня, в силу прогресса, наблюдаем развитие альтернативных, конкурентоспособных в ближайшем будущем, систем. Их много. Финансисты за всем этим следят, но не подталкивают все эти истории, потому что пока они носят характер «регуляторных песочниц». Они развиваются. Этот тренд сегодня налицо, и он понятен. И это только на пользу мировой финансовой индустрии, потому что заставляет SWIFT озаботится новыми стандартами безопасности, это повышает скорость прохождения транзакций в системе SWIFT, и это, естественно, подстёгивает конкурентов», — подчеркнул экономист.

Он также отметил, что на российском финансовом рынке уже существует достойная альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений.

«Если произойдёт наше отключение от SWIFT, тогда транзакции могут зависать не только на часы, но и на сутки. Это неприятная штука. Но тем не менее в архитектуре мировых финансовых рынков эти альтернативные системы возникают... Надо тщательно следить за этим», — заявил Масленников RT.