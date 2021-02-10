Денежный эксперимент: как запуск цифрового юаня может повлиять на экономику Китая

С 10 по 17 февраля в Китае пройдёт эксперимент по внедрению цифрового юаня. Почти 50 тыс. жителей Пекина получили от властей электронную валюту на общую сумму $1,5 млн и должны будут потратить деньги на покупку товаров онлайн и в реальных магазинах. Как ожидается, новая форма расчётов может получить широкое распространение уже в 2022 году. По мнению экономистов, инициатива позволит упростить и сделать более прозрачными операции внутри страны. В дальнейшем, как полагают аналитики, Китай начнёт продвигать использование своей электронной валюты в торговле и тем самым наращивать долю юаня в международных платежах.

В среду, 10 февраля, в Китае началась третья фаза испытаний электронной национальной валюты. В рамках инициативы около 50 тыс. жителей Пекина с помощью лотереи получили по 200 цифровых юаней (порядка $31) в виртуальных конвертах.

В течение недели, во время празднования Нового года по лунному календарю, участники эксперимента смогут потратить полученные деньги на покупки в онлайн-магазинах и физических торговых точках. Об этом говорится на сайте Народного правительства Пекина.

Одна из целей эксперимента — проверить, насколько использование электронных денег сможет простимулировать потребительскую активность в период праздников. Ввести новую форму расчётов в широкий оборот планируется уже к началу зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Первые испытания цифрового юаня начались в Китае ещё в 2020 году. Так, ранее в экспериментальном режиме электронную валюту ввели в оборот власти городов Шэньчжэнь и Сучжоу. По словам экспертов, новая форма денег имеет сразу несколько преимуществ.

«Во-первых электронные платежи не требуют подключения к интернету. Это может стать востребованной опцией, особенно в районах с плохим качеством сотовой связи. Во-вторых, Народный банк Китая не берёт комиссии за операции, в отличие от популярных платёжных систем. Чаще всего такая комиссия составляет 0,3—0,4%. Государство же возьмёт расходы по стоимости транзакций на себя», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

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Более того, по словам эксперта, китайский центробанк может получить полный доступ к операциям пользователей цифрового юаня. Такая возможность даёт регулятору более чёткое понимание того, как движутся деньги в экономике. С помощью этих данных власти и банки смогут минимизировать риски мошеннических операций и финансовых преступлений, уверен Кириенко.

«В целом электронная валюта Китая станет цифровым аналогом традиционных денег. Это, в свою очередь, поможет государству сэкономить на печати купюр, которые требуют более сложных степеней защиты», — добавил специалист.

Примечательно, что за счёт создания цифрового юаня Китай также пытается обрести финансовую независимость от мировой банковской системы, созданной США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

«Сейчас всем странам приходится пользоваться известной международной системой расчётов SWIFT. Китай же хочет создать собственную систему, но при этом не разрушить уже имеющуюся», — подчеркнул эксперт.

Борьба за репутацию

По мнению специалистов датского инвестиционного банка Saxo Bank, введение электронных денег со временем позволит властям Китая открыть финансовый рынок страны для иностранцев. В результате азиатская республика сможет нарастить использование юаня в международной торговле и инвестициях. Более того, стабильность цифровой валюты и возможность её контроля за счёт технологии блокчейн устраняет возможности для вывода капитала из КНР, считают эксперты.

«Эта идея лежит глубоко внутри общей схемы параллельного обращения новых и старых банкнот, создающей прозрачность в Китае, что вместе с тем повышает объём использования юаня для расчётов в международных сделках в качестве привлекательной альтернативы доллару», — говорится в докладе Saxo Bank.

Как отметил Алексей Маслов, на сегодняшний день доля Китая в мировом ВВП уже превысила 17%. В то же время юань в международных расчётах занимает лишь около 2%, что не соответствует размерам экономики КНР, считает эксперт. Впрочем, по мнению специалиста, именно запуск цифрового юаня позволит исправить ситуацию.

«Если сравнивать долю юаня и размер китайской экономики, ты мы видим некий дисбаланс. Это говорит о том, что нацвалюту КНР попросту не пускают на мировые рынки. Поэтому Пекин решил выпустить цифровой юань, который сейчас испытывают на внутреннем рынке, а позже начнут внедрять во внешние платежи. В первую очередь использовать новое платёжное средство будут в проектах программы «Один пояс — один путь», — считает Маслов.

Reuters

© Florence Lo

Сейчас над созданием электронной национальной валюты работают и финансовые власти России. При этом успешный опыт Китая может ускорить процесс запуска цифрового рубля. Такое мнение в интервью RT выразил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

«Запуск цифрового юаня станет стимулом для скорейшей разработки и внедрения цифрового рубля в России, поскольку этого требует современная денежная система. Появление электронной валюты — это закономерный шаг в развитии цифровых платежей, который значительно упростит всю систему внутренних расчётов в государстве. При этом полного ухода от фиатных (реальных) денег не произойдёт, так как цифровые аналоги нацвалют сохраняют все признаки фиата», — добавил эксперт.

Напомним, в октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможном запуске пилотного проекта цифрового рубля к концу 2021 года. Как ожидается, новая форма денег получит вид электронного кода, но не будет являться криптовалютой. При этом цифровую нацвалюту можно будет использовать наряду с бумажными и безналичными рублями в качестве средства платежа и сбережения.