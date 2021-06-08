Исторический масштаб: во Всемирном банке ждут самое быстрое за 80 лет восстановление глобальной экономики после кризиса

Глобальная экономика будет восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса быстрее, чем после Второй мировой войны или финансового кризиса 2008 года. К такому выводу пришли специалисты Всемирного банка. По подсчётам организации, в 2021 году объём глобального ВВП увеличится на 5,6%. В первую очередь эксперты связывают это с мерами финансовой поддержки населения и бизнеса в разных странах, а также с массовой вакцинацией населения от коронавируса. В то же время экономисты предупреждают об угрозе роста бедности в ряде государств и рисках ускорения инфляции в мире.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту глобальной экономики на 2021 и 2022 годы. Согласно опубликованному 8 июня докладу организации, ожидается, что в текущем году общий объём ВВП всех стран мира увеличится на 5,6%, а не на 4,1%, как предполагалось ранее. В свою очередь, оценка на 2022-й была повышена с 3,8% до 4,3%.

По оценке мировых кредиторов, в 2021-м наиболее высокие темпы экономического роста можно будет наблюдать в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона — 7,7% (в том числе в Китае — 8,5%), США — 6,8%, Южной Азии — 6,8%, а также в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна — 5,2%. При этом ожидается, что в Европе и Центральной Азии ВВП прибавит 3,9%.

Отметим, что в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса объём глобального ВВП сократился на 3,5%. По мнению экспертов, падение оказалось наиболее глубоким со времён Второй мировой войны.

Впрочем, по оценке Всемирного банка, наблюдаемые сейчас темпы роста мировой экономики после рецессии могут стать самыми быстрыми за последние 80 лет.

Высокие темпы восстановления в первую очередь связаны с беспрецедентными мерами по поддержке бизнеса и населения, предпринимаемыми правительствами и центробанками разных стран. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В этом году глобальная экономика будет восстанавливаться от последствий рецессии быстрее, чем после Второй мировой войны или кризисов 1970-х и 2008 годов. Это вызвано эффектом от так называемого «денежного допинга». В условиях пандемии большинство стран мира включили печатные станки и увеличили эмиссию денег для поддержки своих экономик. Суммарный объём этих денежных вливаний оценивается в $10—11 трлн», — подчеркнул Остапкович.

Также по теме «Восстановление набирает обороты»: Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России в 2021 году Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России в 2021 году. По оценке организации, ВВП страны увеличится на 3,2% вместо...

Как пояснил специалист, прямые выплаты населению во многих государствах усиливают глобальную потребительскую активность. В то же время льготные кредиты и другие методы финансовой помощи бизнесу позволяют повысить инвестиционный спрос.

Помимо денежного импульса, восстановлению глобальной экономики помогает отмена карантинных ограничений на фоне массовой вакцинации населения от COVID-19, считает Остапкович. По его словам, такое положение дел создаёт возможности для более оперативного оживления мирового рынка труда.

«Если люди будут постепенно проходить вакцинацию, то они будут активнее возвращаться на работу. Производительность труда увеличится, что должно ускорить рост промышленности и экономики в целом», — подчеркнул экономист.

Скрытые угрозы

Тем не менее, как подчеркнули специалисты Всемирного банка в своём исследовании, процесс восстановления глобальной экономики идёт неравномерно. Они полагают, что почти две трети государств с формирующимся рынком и развивающихся стран не смогут компенсировать падение доходов на душу населения к 2022 году. Кроме того, пандемия «свела на нет» достижения в области борьбы с бедностью, отмечается в докладе.

«Несмотря на обнадёживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру. Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени», — подчеркнул президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

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Помимо этого, одним из вызовов для глобальной экономики может стать наметившееся ускорение инфляции в мире, считают специалисты банка. Так, например, по последним подсчётам ООН, мировые цены на продовольствие непрерывно растут уже в течение года, а в мае 2021-го достигли максимальной отметки за последние 11 лет.

Главной причиной ценового разгона стало именно активное печатание денег многими центробанками в рамках поддержки своих экономик. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Как выяснилось, точно прогнозировать последствия такой политики центробанков невозможно. Одновременно с этим мы также наблюдаем инфляцию издержек. Многим компаниям, которые выходят из пандемии, сложно увеличивать инвестиции, поэтому они пытаются компенсировать свои потери от пандемии за счёт повышения цен на собственную продукцию и услуги», — пояснил специалист.

По его мнению, среди развитых стран больше всего инфляции могут быть подвержены США, а также ряд государств Европы. В первую очередь речь идёт о государствах со слабым бюджетом — Италия, Греция, Испания и Португалия.

«Для развивающихся рынков тоже могут быть серьёзные последствия. В основном, риски выше в государствах со слабой валютой: Турция, Индонезия, Аргентина, отчасти Бразилия. Глобальная инфляция может усилить финансовые и бюджетные проблемы этих стран», — подчеркнул Абрамов.

На волне роста

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2021 году объём ВВП России увеличится на 3,2% после снижения на 3% в 2020-м. Ожидаемые темпы роста экономики могут стать самыми высокими за последние девять лет.

Позитивную динамику специалисты объясняют укреплением внутреннего спроса и восстановлением мировых цен на энергоносители. При этом, как отмечают эксперты банка, динамика заражений COVID-19 в стране стабилизировалась, но в то же время вакцинация населения пока идёт относительно медленно.

По оценке организации, сдерживающими факторами для дальнейшего экономического роста могут стать геополитические риски, а также повышение ключевой ставки Центробанком. Напомним, что с начала года ЦБ уже дважды поднял процент заимствований и довёл показатель до 5% годовых. Между тем, как отмечают опрошенные RT специалисты, действия ЦБ сейчас нужны экономике для борьбы с ростом цен.

РИА Новости

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Согласно оценке Росстата, в мае уровень годовой инфляции в России впервые с 2016-го превысил 6%. Впрочем, специалисты считают такой рост показателя временным.

«Думаю, до конца 2021 года инфляция замедлится до 4,7%. Помимо повышения ставки ЦБ, это станет возможным за счёт мер властей, которые предполагают увеличение реальных доходов населения, а также увеличения темпов вакцинации», — считает Георгий Остапкович.

Позитивный эффект должны оказать и адресные решения властей по сдерживанию цен на товары. Таким мнением с RT поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Правительство принимает тарифные меры в борьбе с инфляцией. К примеру, работает демпферный механизм на рынке бензина и аналогичные инициативы, применяемые в аграрной промышленности. Это позволяет увеличить предложение товаров на рынке и способствует экономическому росту», — подчеркнул специалист.