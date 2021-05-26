«Восстановление набирает обороты»: Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России в 2021 году

Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России в 2021 году. По оценке организации, ВВП страны увеличится на 3,2% вместо ожидавшихся ранее 2,9%. Как полагают эксперты, экономическая активность будет восстанавливаться, опираясь на рост внутреннего потребления и увеличение инвестиций. При этом специалисты указывают, что уровень бедности в России уже опустился ниже докризисных значений. Для более эффективной поддержки малоимущих граждан аналитики Всемирного банка предлагают ввести в стране систему минимального гарантированного дохода. Впрочем, опрошенные RT экономисты по-разному оценивают возможный эффект от этой инициативы.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России на 2021 год. Согласно опубликованному 26 мая докладу организации, ожидается, что объём ВВП страны увеличится на 3,2%, а не на 2,9%, как предполагалось ранее. По оценке аналитиков, в 2022-м экономика продемонстрирует аналогичные темпы роста, а в 2023-м может прибавить 2,3%.

Как отмечают эксперты банка, «восстановление экономики России набирает обороты».

По мнению специалистов, ускоренный рост ВВП будет возможен за счёт увеличения инвестиций и объёмов внутреннего потребления, а также относительно низких процентных ставок. Позитивный эффект должно оказать и общее улучшение ситуации в мировой экономике вместе с повышением нефтяных цен на фоне постепенного снижения заболеваемости COVID-19.

В организации напомнили, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса спад ВВП России оказался ниже ожиданий и составил лишь 3,0%. При этом глобальная экономика сократилась на 3,8%, а ВВП развитых стран — на 5,4%.

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Такое положение дел было связано с несколькими факторами, считает ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи. По его словам, в первую очередь речь идёт о проведённой за последние годы работе российского правительства по обеспечению макроэкономической и налогово-бюджетной стабильности.

«К числу других факторов относятся совершенствование банковского регулирования и надзора, накопление буферных резервов капитала и ликвидности, относительно мягкие ограничения, установленные для промышленности и строительной отрасли, тесные связи с Китаем, где отмечаются относительно высокие темпы роста, относительно небольшой размер сектора услуг, а также большой государственный сектор, обеспечивший защиту от безработицы», — добавил Сангхи.

Кроме того, в 2020 году экономический спад в России позволили сдержать меры господдержки населения и бизнеса в виде льготных кредитов и прямых выплат. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«За счёт субсидий и льгот бизнес смог выстоять и сохранить максимально свой трудовой штат. Если в этом году такая поддержка продолжится, пусть и в меньших масштабах, то это также будет способствовать ускорению экономики», — подчеркнул Остапкович.

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Рабочий момент

В то же время, как отметили специалисты Всемирного банка, на фоне уверенного восстановления экономики российский рынок труда ещё не вернулся к докризисным значениям. По данным Росстата, в результате последствий пандемии с января по август 2020 года уровень безработицы в России вырос с 4,7% до 6,4% — максимального уровня за восемь лет. В декабре значение опустилось до 5,9%, а в апреле 2021-го составило 5,2%.

«Рынок труда, хотя и набирает обороты, всё ещё слаб, и спрос на рабочую силу в полной мере не восстановился... Количество объявлений о вакансиях, размещаемых работодателями в центрах занятости, по-прежнему отстаёт от допандемических показателей», — констатировали в организации.

Между тем уже по итогам 2021 года уровень безработицы в России может опуститься ниже 5%. Такой оценкой в беседе с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Снижению безработицы может серьёзно поспособствовать рост занятости в секторе туризма, сфере общепита, а также направлениях услуг. Помимо этого, мы видим повышение спроса на кадры в секторе доставок и онлайн-ретейла, что также станет позитивным фактором для рынка труда», — добавил Сигал.

Борьба с бедностью

При этом уровень бедности в России уже опустился ниже докризисных уровней, фиксируют специалисты Всемирного банка. Так, с января по сентябрь 2020 года показатель поднимался с 12,3% до 13,3%, но уже в декабре опустился до 12,1%. А в 2021 году значение может достигнуть 11,4%, прогнозируют в организации.

Напомним, что в рамках программы национальных целей развития к 2030 году уровень бедности в России должен снизиться вдвое по сравнению с показателем 2017-го — до 6,6%. Как полагают эксперты Всемирного банка, достигнуть намеченной цели можно в случае создания более эффективных систем социального обеспечения.

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По оценке организации, Россия ежегодно тратит на программы соцподдержки более 3% ВВП, или $30 млрд. Такой уровень расходов, отмечают специалисты, более чем втрое превышает общую нехватку доходов всех бедных семей страны.

«Россия традиционно имела весьма впечатляющий комплекс систем социального обеспечения. Однако страна расходует на системы социального обеспечения больше средств, чем другие страны региона Европы и Центральной Азии, где этот показатель составляет 2,2% ВВП. Ключевым фактором экономически эффективного сокращения бедности может стать введение государственной целевой программы», — считают аналитики Всемирного банка.

В частности, мировые кредиторы предлагают ввести в России минимальный гарантированный доход для граждан, проживающих за чертой бедности. По оценкам специалистов, стоимость такой программы составит около 0,33% ВВП.

«Введение национальной программы минимального гарантированного дохода обеспечит достижение целей в области борьбы с бедностью и потребует меньше затрат. Такая программа предполагает ориентацию использования её основных сил и средств для поддержки нуждающихся, чтобы гарантировать им прожиточный минимум», — подчеркнули в организации.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Между тем опрошенные RT эксперты по-разному оценивают эффект для россиян и экономики в целом от введения минимального гарантированного дохода. Как полагает Павел Сигал, помимо снижения уровня бедности, инициатива будет стимулировать потребительский спрос и позволит дополнительно ускорить рост ВВП. В свою очередь, по мнению Георгия Остапковича, создать систему для реальной адресной помощи малоимущим гражданам будет сложно.

«Во-первых, начисление всем выплат в объёме минимального размера оплаты труда (12,8 тыс. рублей) не будет способствовать решению проблемы бедности. Во-вторых, если давать деньги малоимущим, то тогда придётся ликвидировать часть субсидий и провести новую монетизацию льгот. Не факт, что размер выплаты сможет покрыть эти льготы», — подчеркнул специалист.

По его мнению, более эффективной мерой по борьбе с бедностью может стать сокращение или обнуление ставки налога на доходы физических лиц для малоимущих. Такая мера позволит качественно повысить уровень жизни граждан, живущих за чертой бедности, заключил эксперт.