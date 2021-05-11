Точка подъёма: в ОЭСР заявили о максимальном с 2018 года росте экономической активности в России

По данным ОЭСР, в апреле уровень экономической активности в России достиг самых высоких значений с ноября 2018 года. Опрошенные RT эксперты связывают это с отменой большинства карантинных ограничений, а также с увеличением объёмов экспорта. Кроме того, специалисты указывают на позитивное влияние мер властей по поддержке бизнеса и населения. На этом фоне в случае сохранения стабильной эпидемической ситуации темпы роста экономики России по итогам 2021 года могут оказаться выше прогнозов, не исключают аналитики.

Уровень активности в экономике России достиг самых высоких значений за последние два с половиной года. К такому выводу пришли специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как подсчитали эксперты, в апреле 2021 года индекс опережающих показателей (CLI) для России вырос до отметки 100,5 пункта. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё ноябре 2018-го.

«Среди крупных стран с развивающейся экономикой CLI для России и для промышленного сектора Китая демонстрируют стабильный рост, как и раньше. При этом в Индии темпы роста индекса замедлились. В Бразилии также продолжается торможение», — говорится в исследовании организации.

Традиционно индекс CLI складывается на основе показателей ключевых секторов экономики и позволяет спрогнозировать их динамику на несколько месяцев или кварталов вперёд. Как объяснил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, значение показателя выше 100 пунктов свидетельствует о позитивной ситуации в отрасли, ниже 100 пунктов — о стагнации.

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«Для России в основе данного индекса лежат котировки акций Мосбиржи, объём заказов в промышленном секторе, цены на нефть, а также экспорт товаров», — пояснил аналитик.

Кроме того, для расчёта индекса эксперты ОЭСР опрашивают предпринимателей и ориентируются на прогнозы бизнеса. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Как правило, компании дают оценку своих производственных мощностей и рассказывают об ожиданиях. На основе этих ответов аналитики организации составляют индекс. Это распространённый в мире метод сбора данных, в котором придают особое значение не статистике, а предпринимательским настроениям», — пояснил Остапкович.

Отметим, что в апреле 2020 года на фоне введения карантинных мер в России индекс CLI опускался до 91 пункта. Значение стало самым низким за всё время наблюдений. Впрочем, после этого показатель начал постепенно расти и уже в марте 2021-го превысил отметку 100 пунктов.

По мнению специалистов, отмена большинства ограничений в России и вакцинация населения от коронавируса привели к росту внутреннего спроса на товары и услуги. В результате уровень экономической активности начал расти более уверенными темпами. Кроме того, улучшение ситуации с пандемией в ряде стран позитивно сказалось на российском экспорте.

«Так, например, за счёт роста потребления топлива в мире по сравнению с прошлым годом нефть российской марки Urals подорожала более чем втрое — до $62,5 за баррель. Если котировки на энергоресурсы останутся в этом диапазоне, то экономике вполне удастся выправить ситуацию и в других секторах, таких как малый и средний бизнес», — отметила в беседе с RT глава технологической группы «Рокет Хьюманс».

Эффект поддержки

В настоящий момент наиболее заметный рост деловой активности наблюдается в фармацевтической области, IT-секторе, а также в строительстве и ряде сфер производства. Такими данными с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его мнению, определяющим фактором для экономического оживления в России стали меры властей по поддержке бизнеса и населения.

«В прошлом году власти ещё в самом начале эпидемии ввели льготные кредиты для бизнеса, что позволило сохранить штат и быстрее запустить работу предприятий уже в мае—июле. Также были реализованы различные выплаты для семей с детьми и для тех, кто потерял работу. В результате в стране не произошло массового роста безработицы, быстрее восстановился и потребительский спрос, который является одним из драйверов роста ВВП», — отметил Сигал.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, в 2020 году всего на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 было направлено порядка 4,6 трлн рублей, или около 4,5% ВВП. При этом важную роль сыграла кредитная поддержка системообразующих отраслей на сумму почти 230 млрд рублей, считает Георгий Остапкович.

«В России до 30% ВВП приходится на долю промышленности. У нас это экономикообразующая отрасль, которая сейчас показывает стабильный рост, что позитивно влияет и на настроение бизнеса, повышая его активность», — добавил экономист.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Напомним, что в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса объём ВВП России сократился на 3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В то же время темпы падения мировой экономики оказались более глубокими и составили 3,3%, следует из материалов Международного валютного фонда (МВФ).

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году ВВП России может вырасти на 2,9%, а в 2022-м — на 3,2%. Впрочем, специалисты не исключают, что в случае сохранения стабильной эпидемической обстановки в стране темпы оживления экономики окажутся заметно выше.