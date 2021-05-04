Под 2,6% годовых: правительство России выделит ещё 3,9 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 3,9 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий. Деньги пойдут на субсидирование кредитов бизнесу по льготной ставке 2,6%. Полученные средства компании смогут потратить на выплаты зарплат сотрудникам и восстановление производственных мощностей, считают эксперты. По мнению специалистов, действия властей позволят ускорить оживление деловой активности и улучшить ситуацию на рынке труда. Как в этих условиях может снизиться уровень безработицы в России — в материале RT.

Правительство России выделит ещё 3,9 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что это позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году.

«Ставка по льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По оценке властей, в 2020 году системообразующие компании получили займы по сниженной ставке на общую сумму 230 млрд рублей. Всего в рамках программы было заключено 319 кредитных соглашений с крупнейшими работодателями страны.

«Решение о поддержке системообразующих предприятий позволило обеспечить их стабильную работу в сложный период. И в первую очередь — не увольнять людей, сохранить трудовые коллективы, а также не допустить сбоев в выплате заработных плат», — заявил ранее Михаил Мишустин.

Отметим, что в 2020 году власти заметно расширили список системообразующих предприятий. По данным Минэкономразвития, в перечень вошли более 1,3 тыс. организаций. Среди них 43% относятся к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к топливно-энергетическому комплексу и столько же — к сфере информации и связи. Также некоторые компании связаны с сельским хозяйством, пищевой промышленностью, строительством, сферами культуры и образования.

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К системообразующим относятся организации, имеющие важное значение для отрасли, где работает большое количество людей, пояснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Речь идёт о бизнесе, от состояния которого зависит много связанных секторов экономики. Льготные кредиты таким предприятиям выдавались не только на выплату зарплат, но и на пополнение оборотных средств, чтобы у компаний, например, были деньги при расчётах с поставщиками», — сказал эксперт.

По его словам, возможность получить займы по сниженной ставке помогла многим отраслям пройти пик кризиса с наименьшими потерями. При этом дополнительная поддержка от государства должна помочь организациям, которые всё ещё испытывают сложности с восстановлением производственных мощностей.

«Новая помощь наверняка коснётся самых пострадавших от пандемии отраслей — например, авиаперевозок. Выделенные средства помогут бизнесу сохранить рабочие места и минимально сократить инвестиционную деятельность, а также избежать разрывов в производственных и логистических цепочках», — добавил Деев.

Кроме того, полученные кредиты пострадавший бизнес может направить на покрытие старых долгов, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Таким образом, как полагает эксперт, инициатива властей в определённой степени поможет и банковскому сектору, поскольку удастся избежать роста числа просроченных займов.

«В целом поддержка системообразующих предприятий имеет значение как для отдельных регионов, так и для страны в целом. За счёт действий правительства в 2020 году экономике удалось избежать более крупномасштабного спада. ВВП России сократился лишь на 3%, а не на 8%, как в 2009-м», — отметила собеседница RT.

На фоне пандемии коронавируса Россия впервые за весь постсоветский период перенесла кризис лучше, чем мир в целом. Так, по данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году падение глобальной экономики оказалось более глубоким и составило 3,3%.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году ВВП России может вырасти на 2,9%, а в 2022-м — на 3,2%. По мнению специалистов, финансовая помощь бизнесу позволит ускорить оживление экономической активности и одновременно будет способствовать восстановлению рынка труда.

«Конечно, поддержка самых крупных организаций, обеспечивающих занятость, благотворно скажется на динамике рабочих мест. Пик безработицы у нас пришёлся на август 2020 года, когда значение поднималось до восьмилетнего максимума и достигало 6,4%. Сейчас показатель уже опустился до 5,2%, а к концу 2021-го на фоне общего восстановления экономики безработица должна составить около 5%», — заключил Артём Деев.