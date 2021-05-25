«Бонус от государства»: в России стартовала программа детского туристического кешбэка

С 25 мая в России начала действовать программа детского туристического кешбэка. За поездку ребёнка в стационарный летний лагерь родителям будут возмещать 50% затрат, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку необходимо купить до 31 августа и оплатить банковской картой «Мир», зарегистрировав её в программе лояльности. По оценке правительства, инициативой смогут воспользоваться более 350 тыс. семей. При этом власти планируют начислять кешбэк и тем россиянам, которые купили детям путёвку в лагерь до 25 мая. Такие родители смогут оформить частичный возврат средств после 15 июня. Всего на эти цели кабмин собирается выделить 12 млрд рублей.

В ночь на 25 мая в России стартовала программа туристического кешбэка для детей. До 31 августа родители смогут купить путёвку в детские лагеря на летние смены и вернуть 50% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей.

«В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют», — рассказали RT в пресс-службе Ростуризма.

Для получения компенсации путёвку необходимо оплатить банковской картой «Мир», предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Кешбэк будет начисляться на карту автоматически в течение пяти дней после покупки.

Отправить ребёнка в летний лагерь можно будет до конца лета и с возможностью вернуться до 15 сентября. Об этом ранее заявляла глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, то есть можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путёвки. При этом все путёвки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей также не имеет значения», — пояснила Догузова.

По её словам, список лагерей — участников инициативы, а также перечень продающих путёвки туроператоров и агрегаторов опубликован на сайте мирпутешествий.рф. Всего же, согласно оценке правительства, программой смогут воспользоваться более 350 тыс. семей.

Напомним, что предложение возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь впервые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля. Как подчеркнул глава государства, сегодня здоровью детей необходимо уделить особое внимание и сделать их отдых максимально доступным.

Власти уже направили 5 млрд рублей на реализацию программы детского туристического кешбэка. При этом в ближайшее время правительство планирует расширить условия инициативы и выделить на её финансирование ещё 7 млрд рублей.

По поручению главы государства кабмин разработал механизм для выплаты кешбэка и тем гражданам, которые купили путёвки в детские лагеря на летние смены ещё до 25 мая. Такие родители смогут оформить возврат средств с 15 июня до конца октября.

«Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребёнка в лагере. Соответственно, сразу после окончания первой смены — это как раз 15 июня — родители этих детей обращаются за возвратом. На портале госуслуг подготовлена и будет развёрнута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств», — заявил 24 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как отметили в Ростуризме, если родители приобрели путёвку и получили компенсацию, но передумали отправлять ребёнка в лагерь, возврат средств будет происходить так же, как и при обычной оплате покупки в интернете. В этом случае кешбэк автоматически спишут с карты покупателя в полном объёме.

В погоне за путёвкой

На сегодняшний день в России проживают около 17 млн детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из них более половины (60%) хотели бы съездить в летний лагерь. Об этом в беседе с RT рассказала председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун.

«Большинство родителей хотят отправить своих детей на южное морское побережье. Самыми популярными направлениями у нас являются Краснодарский край, Московская область, Ленобласть и Крым. Примечательно, что в таких крупных регионах как, например, Пермский край также имеется много хороших лагерей», — отметила Грицун.

РИА Новости

© Макс Ветров

По её словам, в 2019 году в России насчитывалось 43 тыс. лагерей, где отдохнули 5,6 млн детей. Пандемия коронавируса обернулась серьёзным ударом для отрасли — в условиях карантинных ограничений в 2020 году российские летние лагеря смогли принять лишь около 1 млн детей. Впрочем, в 2021-м значение может оказаться значительно выше, считает генеральный директор сервиса бесплатного бронирования путёвок в летние лагеря incamp.ru Елена Рыженкова.

«Программа кэшбэка вызвала взрывной рост интереса к детским лагерям. В мае 2021 года спрос вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019-го. У нас зафиксировано рекордное за всё время наблюдений количество бронирований. При этом стоимость турпродукта в среднем по стране не изменилась и составляет примерно 30—50 тыс. рублей», — пояснила собеседница RT.

В целом программа кешбэка позволит родителям существенно сэкономить на детском отдыхе, что особенно важно в условиях восстановления доходов граждан от последствий пандемии. Об этом RT рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Такой бонус от государства будет очень актуален и интересен в первую очередь для семей из регионов. Более того, отправив ребёнка в лагерь со скидкой, родители могут задуматься о покупке тура и для себя, за который также смогут получить часть средств обратно на карту «Мир», — добавил Переславский.

Более того, по мнению Елены Рыженковой, за счёт действия инициативы туристический сектор получит дополнительных клиентов. Такое положение дел позволит частично компенсировать отрасли финансовые потери 2020 года.