Ускорение по-пекински: темпы роста экономики Китая превысили 18% в I квартале 2021 года

В I квартале 2021 года экономика Китая выросла более чем на 18%. Значение стало самым высоким за всё время официальных наблюдений. Как отмечают эксперты, стране удалось оперативно справиться с последствиями пандемии коронавируса за счёт поддержки предприятий, снижения налогов, вложений в инфраструктурные проекты, а также переориентации на внутреннее потребление. По мнению специалистов, ускоренное восстановление активности в КНР позитивно скажется на экономике всего Азиатского региона. При этом Россия также может оказаться в выигрыше за счёт тесных торговых связей с Пекином, уверены экономисты.

С января по март 2021 года объём ВВП Китая вырос на рекордные 18,3% по сравнению с аналогичным показателем 2020-го. Такие данные в пятницу, 16 апреля, опубликовало Государственное статистическое управление КНР.

Как подсчитали в ведомстве, за первые три месяца текущего года сфера услуг страны прибавила 15,6%, а промышленность — 24,4%. Одновременно розничные продажи увеличились на 33,9%.

Примечательно, что ещё в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, введения карантинных ограничений и временной приостановки производств с января по март ВВП Китая впервые за 28 лет ушёл в минус и сократился на 6,8%. Впрочем, уже во II квартале экономика республики начала восстанавливаться и выросла на 3,2%, в III — на 4,9%, а в IV квартале темпы роста ускорились до 6,5%.

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В результате по итогам всего 2020 года ВВП КНР вырос на 2,3%. Таким образом, Китай стал единственной крупной экономикой мира, которая избежала падения на фоне последствий COVID-19.

Как рассказал RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, для быстрого выхода из рецессии власти Китая в первую очередь сосредоточились на поддержке малых предприятий. Одновременно руководство страны продолжало вести крупные инфраструктурные проекты.

«Речь идёт о строительстве целого ряда новых дорог в северо-западных и северо-восточных районах Китая. Также создавались новые заводы по производству электроэнергии и оборудования. Помимо этого, были новые проекты, связанные с системами быстрой передачи данных и дата-центров. Такие инициативы сразу дают эффект быстрого рывка ВВП вверх», — подчеркнул Маслов.

По его словам, в качестве временной меры государство также заметно снизило налоговую нагрузку на предприятия. При этом некоторые организации вовсе были освобождены от уплаты налога на прибыль. Это сразу дало прирост промышленности, считает эксперт.

Кроме того, заметную поддержку экономике оказала реализуемая властями стратегия двойной циркуляции. В рамках инициативы Китай пытается сосредоточиться именно на развитии своего внутреннего рынка.

«Если до 2019 года включительно Китай был ориентирован на максимальный вывоз своей продукции во внешний мир и до 40% промышленности так или иначе работало на экспорт, то сейчас произошла перестройка. Республика не только начала работать на себя, но и привлекать новые инвестиции, как это было в 1990-х годах. Всё это также сразу даёт экономический прирост», — добавил Алексей Маслов.

Примечательно, что основу для переориентации на внутренний рынок власти КНР заложили ещё задолго до начала пандемии коронавируса — в 2012 году. Об этом RT рассказал шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Так, почти девять лет назад на 18-м съезде Компартии Китая была сделана ставка на опережающее развитие в стране отраслей, завязанных на внутреннее потребление. Власти сосредоточились на росте доходов бизнеса и населения, чтобы на это внутреннее потребление были средства, а ещё ранее — на умеренном демографическом приросте, чтобы увеличить в Китае число будущих потенциальных потребителей», — рассказал Пушкарёв.

Соседская помощь

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), по итогам всего 2021 года объём ВВП Китая может вырасти на 8,4%. Как следует из материалов организации, в этом случае значение станет самым высоким за последние девять лет.

По мнению экспертов, резкий рост экономики Китая позволит ускорить оживление деловой активности в других странах Юго-Восточной, а также Центральной Азии. Как отметил Пётр Пушкарёв, за счёт переориентации на внутреннее потребление КНР стала серьёзным рынком сбыта для товаров и услуг из соседних государств. Одновременно Алексей Маслов указывает на наличие у Пекина большого числа собственных производств в азиатских государствах.

«Как минимум в последние десять лет Китай был тем локомотивом, который вытягивал за собой все азиатские рынки. Страна не только сама продаёт и производит товары, но и отдаёт на аутсорсинг целый ряд производств либо полностью, либо частично, то есть в этом плане КНР даёт жить практически всем странам Азии. Поэтому рост Китая почти автоматически означает последовательный рост и в государствах региона», — подчеркнул Маслов.

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© Dilok Klaisataporn

Отметим, что уверенное восстановление китайской экономики может положительно отразиться и на России. В первую очередь специалисты объясняют это тесными торговыми связями между двумя странами.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году объём российско-китайского товарооборота вплотную приблизился к отметке $111 млрд. В 2020-м в результате последствий коронавируса показатель незначительно уменьшился и составил порядка $104 млрд. Впрочем, как полагает Алексей Маслов, в ближайшее время объём взаимной торговли вновь начнёт расти, а к 2024 году может достичь $200 млрд.

«В принципе, торговля с КНР у нас стабильная, и я думаю, что она должна расшириться, поскольку Китай за последнее время открылся многим новым видам товаров. Например, заметно могут увеличиться поставки агропродукции из России в республику. Помимо этого, вырастут и продажи готовых продуктов питания, особенно экологически чистых», — уверен эксперт.