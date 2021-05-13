«Восстановительный процесс идёт»: официальное число безработных в России снизилось до минимального значения за год

По оценке Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в России опустилось до 1,53 млн. Значение стало самым низким с апреля 2020 года. Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты в первую очередь связывают с восстановлением экономики и мерами властей по поддержке бизнеса. Кроме того, количество нетрудоустроенных россиян снижается за счёт программы субсидирования найма и роста числа самозанятых.

Число официально зарегистрированных безработных в России опустилось ниже 1,53 млн. Об этом в четверг, 13 мая, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков на совещании с Владимиром Путиным. Как следует из материалов Росстата, показатель стал самым низким с апреля 2020 года.

По словам Котякова, в марте уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) составил 5,4%, или менее 4,1 млн человек. При этом, как напомнил министр, ещё в августе 2020 года значение достигало 6,4% (4,8 млн граждан).

«Восстановительный процесс на рынке труда идёт. По состоянию на конец марта удалось увеличить численность занятых на 644 тыс. человек. На основании данных портала «Работа в России» мы фиксируем прирост вакансий по всем регионам, и соискателям уже сегодня доступно 1,6 млн позиций», — отметил Котяков.

По его словам, для возвращения рынка труда к докризисным значениям необходимо обеспечить работой ещё 975 тыс. человек. Для этого во всех регионах страны уже сформированы программы по восстановлению занятости, подчеркнул министр.

Одним из ключевых факторов постепенного снижения безработицы в России стало общее оживление экономики от последствий пандемии. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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«По официальным данным, в марте темпы роста ВВП страны впервые за год вышли в положительную зону. Это уже показатель того, что восстановление происходит достаточно интенсивно. Таким образом, расширяется наём рабочей силы, и безработица понемногу сокращается», — пояснил специалист.

Как отмечают эксперты, сдержать безработицу также позволили меры властей по поддержке бизнеса. В частности, речь идёт о снижении страховых взносов, предоставлении налоговых отсрочек, прямых выплат или льготных кредитов предприятиям на выплату зарплат сотрудникам.

Согласно оценке правительства, выдача грантов бизнесу дала возможность сохранить зарплату 4 млн россиян. В свою очередь, беспроцентные займы компаниям поддержали около 1,2 млн рабочих мест, а кредиты под 2% годовых — 5,3 млн.

Отметим, что кредит по сниженной ставке мог быть полностью списан, если работодатели сохранили 90% рабочих мест. В случае сохранения не менее 80% штата государство брало на себя половину займа и процентов по нему.

«Также была запущена программа по переобучению потерявших работу граждан. Появились и новые рабочие места в сфере интернет-торговли и онлайн-сервисов, куда смогли трудоустроиться люди. Более того, например, в сельском хозяйстве, ЖКХ и строительный сфере у нас до сих пор много вакантных мест, куда идут за заработком», — отметил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Выгодный наём

В конце марта 2021 года правительство запустило программу субсидирования занятости. В рамках инициативы бизнес может получить дополнительные деньги от государства, если трудоустроит неработающих граждан, которые на 1 января состояли на учёте в центрах занятости как безработные.

Общая сумма выплат компаниям и предприятиям может составить порядка 50 тыс. рублей на одно рабочее место. При этом начисление средств происходит в три этапа. Первый платёж предприятия получают через месяц после найма нового сотрудника, второй — через три месяца, а третий — через полгода.

Первоначально за счёт программы власти планировали трудоустроить более 200 тыс. человек. Между тем, согласно последним оценкам Минтруда, действие инициативы позволит обеспечить работой свыше 220 тыс. граждан. Более того, в ведомстве предлагают распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года.

«Сейчас в центрах занятости зарегистрировано 156 тыс. соискателей моложе 25 лет. При этом 15 тыс. — это выпускники прошлого года, часть из которых — ребята, вставшие на учёт после 1 января 2021 года. Но, как мы понимаем, именно они нуждаются на сегодняшний день в помощи для получения первого места работы», — рассказал Антон Котяков.

РИА Новости

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Также в пользу снижения безработицы играет уверенный рост числа самозанятых граждан. Таким мнением с RT поделилась генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«По закону имеющие статус самозанятого не могут быть признаны безработными. А только за последний год армия плательщиков налога на профессиональный доход увеличилась по меньшей мере на 1,3 млн человек. Сейчас же их число перевалило за 2,3 млн и продолжает расти в среднем на 5—6 тыс. человек в день», — пояснила эксперт.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2021 года уровень безработицы в России способен опуститься до 5%. При этом, как полагают опрошенные RT специалисты, пик найма в стране может быть зафиксирован в период с июля по сентябрь. Во многом эксперты связывают это с сезонными факторами, а также с частично закрытыми границами.

«С учётом того, что в летний период большинство россиян планируют провести отпуск, путешествуя по России, должно увеличиться число рабочих мест в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. А эти сектора больше всего пострадали в пандемию», — добавил Ярослав Нилов.