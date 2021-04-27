Деловой интерес: как рост числа самозанятых может отразиться на экономике России

По данным Минэкономразвития, уже 2,2 млн человек в России получили статус самозанятых. Количество желающих платить налог на профессиональный доход заметно выросло в 2020 году, а по итогам 2021-го может приблизиться к 4 млн, считают эксперты. Как объясняют специалисты, статус самозанятого позволяет легализовать доход от работы на себя, создавать пенсионные накопления, а также рассчитывать на льготы от государства. При этом дальнейший рост числа участников программы может позитивно сказаться на восстановлении рынка труда, а также будет способствовать снижению доли теневого сектора экономики, уверены аналитики.

По последним данным, в России число зарегистрированных самозанятых достигло 2,2 млн. Об этом во вторник, 27 апреля, заявила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Причём только за последний месяц статус самозанятого получили около 200 тыс. россиян. По данным Федеральной налоговой службы, ещё в конце марта в программе принимали участие порядка 2 млн человек.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан, находящихся в этом спецрежиме, не должен превышать 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

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Впервые специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в январе 2019 года и первоначально действовал только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Всего за год участниками эксперимента стали примерно 300 тыс. человек.

«Это было точно больше, чем ожидали и налоговая служба, и мы. И после этого уже с начала 2020 года ещё 19 регионов вошли в этот пилотный проект по возможности применения режима для самозанятых на своих территориях», — приводит ТАСС слова Татьяны Илюшниковой.

С 1 июля 2020-го возможность присоединиться к инициативе получили все субъекты России. В результате по итогам года число самозанятых в стране достигло 1,6 млн, напомнила Илюшникова.

По последним оценкам ФНС, всего с момента запуска программы её участники зарегистрировали доходы на 327 млрд рублей и уплатили налоги на 8 млрд рублей. При этом ежедневно самозанятые зарабатывают суммарно более 1 млрд рублей.

Отметим, что инициатива рассчитана на десять лет. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут.

По словам специалистов, получение статуса самозанятого позволяет создавать пенсионные накопления и рассчитывать на защиту своих интересов в суде в случае их нарушения. Более того, участникам инициативы не нужно платить страховые взносы, регистрировать юридический адрес и онлайн-кассу, а также вести бухгалтерию и заниматься отчётностью. Об этом RT рассказала генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Самозанятые могут рассчитывать и на поддержку от государства практически в том же объёме, что и малый и средний бизнес. С 2021 года им доступны льготные кредиты на развитие под 7% годовых. Помимо этого, зарегистрированные в качестве самозанятых россияне автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, а также имеют доступ к консультационным сервисам по юридическим вопросам», — отметила Ускова.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, россияне стали чаще регистрироваться в качестве самозанятых, в частности в связи с пандемией коронавируса.

«Последствия пандемии привели к росту безработицы в отдельных отраслях. В этих условиях люди искали возможности для другого заработка, меняли профессию и сферу применения трудовых навыков. Всё это в определённой степени способствовало интенсивному росту числа самозанятых в стране», — пояснил собеседник RT.

Трудовая подмога

Отметим, что в 2020 году на фоне введения карантинных ограничений весной и временной приостановки работы ряда компаний безработица в России с марта по август поднималась с 4,6 до 6,4%. Показатель стал самым высоким за последние восемь лет. Впрочем, уже к концу года значение опустилось до 5,9%, а в марте 2021-го достигло 5,4%. Такие данные приводит Росстат.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам текущего года уровень безработицы в России может опуститься ниже 5%. При этом за счёт увеличения числа самозанятых восстановление рынка труда может дополнительно ускориться, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Регистрация граждан, которые ранее официально нигде не работали, в качестве самозанятых автоматически повышает занятость, что хорошо не только для рынка труда, но и для экономики в целом. Более того, даже самый маленький бизнес может со временем разрастись в крупное предприятие, а это уже создание новых рабочих мест», — добавил экономист.

Центр «Моя работа» для самозанятых и ИП

АГН «Москва»

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города

Любопытно, что российский крупный бизнес активно стремится к сотрудничеству с самозанятыми. По мнению Анастасии Усковой, таким образом компании пытаются минимизировать свои издержки. Так, согласно оценке ФНС, в 2020 году услугами плательщиков НПД воспользовались более 258 тыс. организаций.

«Работа с самозанятыми на разовых или краткосрочных контрактах обходится бизнесу значительно дешевле стандартных трудовых или договоров ГПХ. В период восстановления экономики после кризиса, когда каждый рубль на счету, такая экономия для предприятий может оказаться крайне полезной, — пояснила специалист.

Как подчеркнула Ускова, каждый день в России статус самозанятого получают 5—6 тыс. человек. На этом фоне по итогам 2021 года число участников программы может приблизиться к 4 млн, считает эксперт.

Дальнейший рост числа самозанятых позволит снизить долю теневого сектора в экономике и улучшить наполняемость бюджета. Такое мнение в разговоре с RT выразил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«Главным итогом станет обеление доходов и повышение уровня собираемости налогов. Множество людей, которые раньше имели небольшую, но регулярную подработку, могли столкнуться с блокировкой карт и счетов со стороны банков из-за подозрительных операций. После получения статуса самозанятого такие риски снижаются», — заключил эксперт.