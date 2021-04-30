Трудовой переход: за год в России число вакансий с частичной удалёнкой выросло в три раза

За последний год работодатели в России стали в три раза чаще предлагать вакансии с комбинированным форматом занятости. При этом интерес россиян к частичной удалёнке вырос на 64%. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору персонала. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с последствиями пандемии коронавируса и временным введением в стране ограничительных мер, за время действия которых работодатели успели наладить процессы взаимодействия с персоналом в новом формате. Вместе с тем гибридный график работы позволяет сотрудникам получать больше свободного времени, а компаниям — экономить на производственных затратах. В этих условиях популярность такой формы занятости в России продолжит расти, считают аналитики.

За последний год в России число вакансий с возможностью гибридного графика работы выросло более чем в три раза (на 207%). Такие данные RT представили специалисты аналитического центра «Авито Работа».

По данным компании, чаще всего работодатели публикуют предложения с частично удалённым режимом занятости для студентов и молодых людей без опыта. Преимущественно речь идёт таких профессиях, как курьер или оператор удалённого кол-центра, которые не требуют квалификации и присутствия на стационарном рабочем месте. Об этом RT рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

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«Затем следуют группы профессий «Автомобильный бизнес» (9%) и «Продажи» (6%), в которых специалисты также могут выполнять большинство задач в удалённом от рабочего места режиме. В первую группу входят, например, работающие на выезд автомеханики, а во вторую — менеджеры по продажам, риелторы и консультанты интернет-магазинов», — добавил специалист.

Наибольшее число вакансий с комбинированным графиком работы размещено в Москве и Санкт-Петербурге. На долю обоих городов приходится более 11 и 7% соответственно от общего числа подобных предложений в России. Что касается динамики, то за последний год количество вакантных рабочих мест с частичной удалёнкой больше всего выросло в Екатеринбурге (+366%), Краснодаре (+302%) и Красноярске (+297%).

Отчасти растущая популярность такого формата занятости связана с последствиями пандемии коронавируса, считает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По её словам, на фоне действия карантинных ограничений за последний год работодатели успели наладить процессы взаимодействия с персоналом в новом формате.

«Как показывают последние исследования, перевод на частичную удалёнку никак не сказался на производительности труда. К тому же компании смогли оптимизировать затраты на аренду помещений и организацию рабочих мест. Офисы зачастую переводят в формат коворкинга, где сотрудники встречаются для обмена идеями и обсуждения проектов, но текущие задачи вполне могут выполнять дома за компьютером», — отметила Ускова в разговоре с RT.

Согласно оценке «Авито Работа», за год интерес россиян к частичной удалёнке вырос на 64%. Чаще всего такую работу стали искать специалисты в сфере красоты (спрос увеличился на 457%), образования (+277%) и IT (+244%).

Заметный рост показателей фиксируют и специалисты сервиса SuperJob. Как рассказали RT в компании, количество соискателей, претендующих на удалённую или комбинированную работу, увеличилось вдвое по сравнению с докризисными значениями апреля 2019 года.

«Среди соискателей гибридный график набирает обороты, поскольку позволяет эффективно выстраивать баланс между работой и личными делами. Это позитивно сказывается на удовлетворённости сотрудников условиями работы и на их мотивации», — считает Анастасия Ускова.

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Отметим, что 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, регулирующий дистанционную работу. Согласно документу, выполнение сотрудником его обязанностей удалённо может происходить на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Законом также предусматривается чередование удалёнки и занятости на стационарном рабочем месте.

Инициатива позволяет защитить права обеих сторон трудового договора и помогает разобраться в тонкостях новой формы занятости. Об этом RT рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«В законе появились положения о том, что работник не обязан взаимодействовать с начальством в неурочное время. Более того, руководство может возмещать сотруднику коммунальные расходы в период работы из дома — затраты на электричество и интернет. Имея гарантии, люди будут более охотно соглашаться на гибридный график, который выгоден и сотрудникам, и работодателям», — подчеркнул Уткин.

Более того, спрос на гибридную занятость в России продолжит расти по мере общей цифровизации экономики и развития современных технологий, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его мнению, частичную удалёнку будут активно внедрять в банковской сфере, консалтинге, бухгалтерских услугах и других отраслях, где есть возможность обслуживать клиентов без постоянного присутствия сотрудника на рабочем месте.

«Сегодня люди могут работать где угодно, находясь в любой точке мира. Для этого нужен только компьютер и современные средства связи. Кроме того, интерес граждан к гибридной занятости будет подпитываться желанием сотрудников жить не в мегаполисе, а ближе к природе и экономить время и деньги на поездках в офис», — заключил эксперт.