Курс на отдых: как рост объёма пассажирских авиаперевозок в России может отразиться на стоимости перелётов

В апреле 2021-го российские авиакомпании перевезли почти в десять раз больше пассажиров, чем год назад. Такие данные опубликовала Росавиация. Резкий рост показателя эксперты в первую очередь связывают с отменой большинства карантинных ограничений. Также специалисты отмечают позитивный эффект от программы туристического кешбэка. При этом даже в условиях высокого спроса на поездки по стране стоимость билетов пока ниже, чем в 2019 году. Более того, даже в условиях наступающего сезона отпусков аналитики не ожидают значительного подорожания билетов.

Количество пассажиров, перевезённых российскими авиакомпаниями в апреле, за минувший год выросло почти в десять раз. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 17 мая, данные Росавиации. По предварительной оценке агентства, в апреле 2021-го национальные перевозчики обслужили 7,2 млн человек (при 739 тыс. за аналогичный период 2020-го).

Резкий рост показателя во многом связан с отменой большинства карантинных ограничений в стране. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Первый пик пандемии как раз пришёлся на апрель 2020 года. На тот момент авиакомпании перевозили около 10—15% пассажиров от привычного числа. Сейчас пассажиропоток заметно вырос на фоне ослабления карантинных мер и открытия различных туристических направлений. То есть отрасль восстанавливается и постепенно возвращается к докризисным значениям», — пояснил Сигал.

Отметим, что в результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году пассажиропоток российских авиалиний обвалился почти вдвое. Так, с января по декабрь компании перевезли менее 69,2 млн человек, хотя в 2019-м это значение превышало 128 млн, говорится в материалах Росавиации.

Впрочем, уже по итогам 2021 года национальные авиакомпании могут обслужить около 104—105 млн человек. Такой оценкой в разговоре с RT поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Мы видим, что значительно выросло число региональных перелётов. Это позволяет путешественникам из разных субъектов страны сразу попадать на популярные курорты, без пересадки в Москве», — отметил Горин.

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По его словам, дополнительным фактором увеличения числа пассажирских авиаперевозок стала программа туристического кешбэка. Напомним, в рамках инициативы за путешествия по стране россияне могут вернуть 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации поездку нужно оплатить картой МИР, а продолжительность тура должна составлять не менее двух ночей.

Первые два этапа программы прошли ещё во второй половине 2020-го, а третий стартовал в марте 2021-го и продлится до конца года. По оценке правительства, на начало мая кешбэк получили почти 1 млн человек, а сумма компенсаций составила порядка 4 млрд рублей.

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«Логично, что туры со скидкой делают поездку для россиян более доступной, а это позитивно сказывается на количестве клиентов авиакомпаний. Мы фиксируем заметный рост перевозок по части внутренних направлений даже по сравнению с докризисным 2019-м годом. Так, ряд аэропортов показывают 60%-ный рост пассажиропотока», — рассказал Дмитрий Горин.

Как рассказали RT в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на сегодняшний день россияне чаще всего покупают авиабилеты в Москву (34% от общего числа бронирований), Санкт-Петербург (9%) и Сочи (6%). Помимо этого, популярностью пользуются перелёты в Симферополь (4%), Краснодар (3%), а также в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Казань и Калининград (по 2%).

По данным OneTwoTrip, в мае 2021 года средняя стоимость перелёта в одну сторону по России составила 5,1 тыс. рублей. Примечательно, что в условиях растущего спроса значение оказалось на 9% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Похожей оценки придерживаются и специалисты АТОР.

«В 2020 году многие авиакомпании вынуждены были сократить тарифы на 30—40%. Сейчас стоимость билетов постепенно возвращается на докризисный уровень, но пока ещё остаётся на 5—7% ниже, чем было в 2019-м», — объяснил Горин.

По словам экспертов, в настоящий момент подорожание авиабилетов можно наблюдать только по наиболее популярным направлениям. Вместе с тем опрошенные RT специалисты не ожидают серьёзного изменения цен на перелёты по стране в ближайшее время.

«По некоторым маршрутам авиаперевозчикам сейчас пришлось поднять цены для компенсации потерь прошлого года. Кроме того, определённую роль сыграло подорожание авиатоплива. Впрочем, по мере ослабления ограничений в мире и наступления сезона летнего отдыха компании смогут пересмотреть ценовую политику и сократить темпы роста стоимости авиабилетов, чтобы поддержать спрос», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.