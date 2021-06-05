«Экономика возвращается к нормальной жизни»: о чём говорили участники ПМЭФ-2021

В субботу, 5 июня, в России завершился 24-й Петербургский международный экономический форум. За четыре дня площадку ПМЭФ посетили 13 тыс. человек из 140 стран, а представители власти и бизнеса заключили более 800 соглашений почти на 3,9 трлн рублей. Участники дискуссий обсудили вопросы восстановления экономики от последствий COVID-19, политику дедолларизации, ситуацию с ценами и перспективы энергетической отрасли. Чем именно запомнился ПМЭФ-2021 — в материале RT.

В этом году Петербургский международный экономический форум установил новый рекорд по числу подписанных соглашений. За четыре дня работы ПМЭФ-2021 его участники заключили более 800 инвестиционных договоров на сумму 3,86 трлн рублей. Всего площадку посетили 13 тыс. человек из 140 стран. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил советник президента России Антон Кобяков.

«11 тыс. российских и иностранных компаний. 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей. Это важный итог нашего общения, то, к чему мы тщательно готовились», — отметил Кобяков.

Центральным событием форума уже традиционно стала пленарная сессия с участием Владимира Путина. Как подчеркнул глава государства, ПМЭФ-2021 оказался первым крупным мероприятием международного уровня с начала пандемии, где участники могут общаться вживую.

Таким образом, деловые связи и контакты вновь начали приобретать привычный вид, отметил российский лидер. Более того, по его словам, аналогичные позитивные тенденции сейчас можно наблюдать и в мировой экономике.

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят о 6% роста», — рассказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Президент также сообщил о постепенном возвращении российской экономики к докризисным уровням. По его мнению, стране удалось избежать катастрофы, а своевременные меры властей помогли сберечь миллионы рабочих мест и сдержать падение доходов граждан.

При этом во время выступления на пленарном заседании Владимир Путин анонсировал и ряд дополнительных инициатив. В частности, планируется продлить программу льготной ипотеки ещё на один год с повышением ставки до 7% годовых, а также проработать возможности для платной вакцинации иностранцев в России. Кроме того, глава государства поручил создать постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости и запустить новый механизм кредитования бизнеса.

В этих условиях по итогам 2021 года ВВП России может вырасти на 2,8—3%. Более того, значимую поддержку экономике должно оказать и восстановление экспорта. Таким мнением с RT на полях форума поделился заместитель председателя правления банка «ФК Открытие» Виктор Николаев.

Виктор Николаев о перспективах экономики России

Отметим, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса объём внешней торговли России упал более чем на 15% — до $572 млрд. Впрочем, уже по итогам 2021-го показатель может вернуться к докризисному уровню. Об этом в интервью RT на ПМЭФ-2021 рассказал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв.

«Уже сейчас мы наблюдаем достаточно заметный рост. В первую очередь восстанавливается взаимный объём торговли со странами Евразийского экономического союза. В частности, речь идёт о Белоруссии и Казахстане. Также объёмы импорта и экспорта восстанавливаются с Южной Кореей, Китаем и рядом европейских стран, таких как Франция и Германия», — отметил Ильичёв.

Против доллара и роста цен

Помимо выступления Владимира Путина, одним из самых обсуждаемых событий на ПМЭФ-2021 стало заявление главы Минфина Антона Силуанова об отказе от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, в течение месяца власти перестанут хранить деньги ФНБ в американской валюте и переведут все средства в золото, евро, юани, иены и фунты стерлингов.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, принятое решение связано в том числе с рисками возможных санкций со стороны США. Похожую точку зрения на полях ПМЭФ выразил и глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто, в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учётом санкций и опасений ухудшения расчётов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности», — пояснил Кудрин.

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Особое внимание участники форума уделили вопросу роста цен в России. Уровень инфляции в стране по-прежнему остаётся заметно выше целевой отметки ЦБ (4%) и в апреле составил 5,5%. По мнению Антона Силуанова, такое положение дел рискует обернуться «перегревом» российском экономики.

О всё более устойчивом характере инфляции на одной из сессий ПМЭФ-2021 заявила и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, для борьбы с ростом цен регулятор уже начал повышать ключевую ставку и в ближайшее время планирует удерживать её на нейтральном уровне 5—6%.

«Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки ещё выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту», — подчеркнула Набиуллина.

Отметим, что, помимо повышения ключевой ставки, для сдерживания инфляции ещё в начале года власти одобрили ряд инициатив. В частности, были подписаны и соглашения о временной заморозке цен между розничными сетями и производителями сахара и масла. Между тем, как отметил Владимир Ильичёв, в дальнейшем правительство планирует бороться с подорожанием товаров в основном рыночными мерами, включая субсидии производителям.

Владимир Ильичёв о мерах по борьбе с ростом цен

Решения для энергетики

Одной из тем обсуждения на полях ПМЭФ-2021 стали перспективы глобальной энергетической отрасли. Так, в рамках дискуссии глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о рисках возникновения нехватки нефти и газа в мире в случае недоинвестирования в эти отрасли.

«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определённый дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — отметил Сечин.

По его словам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года необходимо порядка $17 трлн инвестиций в нефтегазовый сектор. Помимо значительных вложений, одним из главных факторов для поддержания стабильности на рынке углеводородов должно стать сохранение сделки ОПЕК+. Такую точку зрения в интервью RT на полях ПМЭФ-2021 выразил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Согласно его оценке, без координированных усилий производителей на мировом рынке сырья может вырасти неопределённость. Такое положение дел, в свою очередь, может обернуться резкими колебаниями цен на энергоресурсы и даже возвращением нефтяных котировок к $140 за баррель, что будет невыгодно для потребителей, уверен топ-менеджер. Для минимизации рисков он также призвал параллельно развивать альтернативные источники энергетики.