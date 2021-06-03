«Выйти из долларовых активов полностью»: Силуанов заявил о планах властей отказаться от американской валюты в ФНБ

По словам главы Минфина Антона Силуанова, российские власти планируют в течение месяца полностью отказаться от хранения средств Фонда национального благосостояния в долларах. Как подчеркнул министр, теперь финансовая подушка безопасности страны будет состоять только из евро, юаней, золота, фунтов стерлингов и иен. Инициатива позволит защитить денежные резервы России от возможных санкций и не отразится на курсе рубля, уверены специалисты. Силуанов также обратил внимание на сохраняющийся высокий уровень инфляции в стране и призвал решать проблему рыночными механизмами. Как именно власти планируют сдерживать рост цен — в материале RT.

Министерство финансов России и Центральный банк планируют полностью отказаться от хранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларах США. Об этом в четверг, 3 июня, заявил глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, соответствующие изменения могут произойти в течение месяца. Сейчас на долю доллара и евро в структуре ФНБ приходится по 35%, ещё 15% средств фонда хранятся в юанях, 10% — в фунтах стерлингов, а 5% — в иенах.

«Приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото... В долларах — ноль, в евро — 40%, в юанях — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%», — сообщил министр.

Намеченное обнуление доли доллара в ФНБ во многом связано с рисками возможных ограничений со стороны США. Такую точку зрения на полях форума озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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«Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства», — подчеркнул Белоусов.

Похожую оценку в разговоре с RT высказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его мнению, действия властей позитивно отразятся на экономике, поскольку государственные резервы окажутся под более надёжной защитой.

«ФНБ — это наша финансовая подушка безопасности на случай разных непредвиденных обстоятельств. Высокая доля доллара в резервах создавала уязвимость для экономики в случае введения новых ограничений Вашингтоном. После реструктуризации валют фонд будет лучше защищён от подобных рисков, а значит, и для экономики угроз будет меньше», — уверен Сигал.

Как отметил специалист, таким образом руководство страны продолжает политику дедолларизации. Напомним, ещё в 2018 году на фоне введения очередных санкций со стороны Белого дома и обострения геополитических рисков Россия начала активно выводить деньги из американского госдолга. Тогда с марта по май Центробанк сократил вложения в государственные облигации Штатов более чем в шесть раз — до $14,9 млрд. По последним данным Минфина США, в марте 2021-го показатель опустился до $3,98 млрд.

Как следует из материалов Центробанка, с января 2018 года по декабрь 2020-го доля доллара в международных резервах ЦБ уменьшилась более чем вдвое — с 45,8 до 21,2%. Одновременно доля евро увеличилась почти на треть — с 21,7 до 29,2%, а юаня — в четыре раза, с 2,8 до 12,8%.

«Процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооружённым глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надёжностью основной резервной валюты», — заявил в четверг, 3 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом эксперты полагают, что снижение доли доллара в ФНБ до нуля не отразится на курсе рубля. Таким мнением в разговоре с RT поделился директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Курсы рубля в паре с долларом и евро после решения Минфина и ЦБ останутся неизменными. Единственное, что можно будет наблюдать, так это небольшое снижение спроса на американскую валюту», — считает Брагин.

Reuters

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Рыночные механизмы

Во время выступления на одной из сессий ПМЭФ Антон Силуанов также заявил о рисках возможного «перегрева» российской экономики. Одним из признаков этого министр назвал относительно высокий уровень инфляции.

По его словам, в настоящий момент темпы роста потребительских цен в России по-прежнему превышают целевую отметку Центробанка (4%). На этом фоне глава Минфина призвал решать проблему с помощью рыночных инструментов.

«Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. Моя такая позиция: что жёсткого административного ценообразования у нас нет. У нас достаточно механизмов», — подчеркнул Силуанов.

Отметим, инфляция в России начала ускоряться ещё во второй половине 2020 года. По данным Росстата, в декабре показатель достиг 4,9% в годовом выражении, а в марте 2021-го вырос до 5,8% — максимального уровня с ноября 2016-го. Впрочем, уже в апреле темпы роста цен в стране замедлились до 5,5%.

Ключевым фактором подорожания товаров в 2020 году стало общее повышение цен на мировом рынке, считает главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, правительства и центробанки направили беспрецедентный объём средств на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, и такая накачка мировой экономики деньгами привела к ускорению глобальной инфляции.

«В этих условиях дорожают импортные товары. Одновременно растут экспортные цены, из-за чего производители начинают активнее поставлять за рубеж продукцию, необходимую на внутреннем рынке. Таким образом, в стране образуется нехватка ряда товаров, что и способствует росту цен, в частности на продукты питания», — пояснил Гойхман.

Напомним, что ещё декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал принять меры для решения проблемы. В результате были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, а производители получили субсидии. Также власти разработали законопроект, позволяющий кабмину при определённых условиях вводить регулирование цен.

Помимо этого были подписаны и соглашения о временной заморозке цен между розничными сетями и производителями сахара и масла. Как рассказал RT замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв, мера оказалась эффективной, однако в дальнейшем власти планируют использовать другие механизмы для борьбы с подорожанием продукции.

«Инициатива была просто необходима на момент принятия решения. Соглашения позволили притормозить рост цен и сохранить их в тех коридорах, которые были изначально обозначены. Но это, к сожалению, достаточно тяжёлая мера с точки зрения регулирования, поэтому договорённости о заморозке цен носят временный характер. В дальнейшем мы с нашими коллегами в большей степени будем применять рыночные инструменты, которые позволят нам сохранять цены на приемлемом уровне», — отметил Ильичёв.

По его словам, в основном речь идёт именно о субсидировании отраслей, в первую очередь сельского хозяйства, в виде предоставления денег для увеличения посевов. Так, государство будет возмещать производителям дополнительные расходы.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Также сдержать инфляцию в России позволит планомерное повышение ставки ЦБ. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Центробанк прекратил понижение ставки, которое продолжалось с 2019 года, и перешёл к её повышению, заметив рост инфляции. Мы видим, что в принципе ЦБ справляется со своей задачей, и я думаю, что вполне вероятно вернуть инфляцию обратно к 4,2—4,3%, если пандемия будет идти на спад», — подчеркнул Остапкович.

Отметим, что с начала 2021 года Банк России уже дважды повысил ключевую ставку и поднял её до 5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 11 июня. При этом, как заявила в четверг первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, на июньской встрече топ-менеджмент регулятора вновь рассмотрит возможность повышения ставки.

«Думаю, что эти варианты будут на столе. Вот те варианты, которые мы в последнее время рассматривали. Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандартный шаг в 25 базисных пунктов, может быть, обсудим 50 базисных пунктов», — заявила Юдаева.