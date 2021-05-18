«Токсичная составляющая»: почему Россия резко сократила вложения в американский госдолг

Российские инвестиции в американский госдолг уменьшились до $3,98 млрд — минимума с марта 2020 года. В последние несколько лет Москва старается держать всё меньше своих денег в госбумагах США. Как объясняют эксперты, таким образом Центробанк пытается обезопасить резервы страны от возможных санкционных рисков. В то же время ЦБ активно скупает долговые облигации и валюты других стран. По мнению специалистов, эти операции позволяют получать более высокую доходность и обеспечивают стабильность национальных денежных запасов.

Россия рекордно сократила инвестиции в американские гособлигации (трежерис). Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в марте 2021 года общая сумма вложений Москвы в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов снизилась почти на треть — до $3,98 млрд. Значение стало самым низким за последний год.

Трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

Отметим, что сегодня в общем объёме задолженности США ($28,1 трлн) около 25% приходится именно на казначейские бумаги. При этом наиболее крупные объёмы трежерис принадлежат Японии (на сумму $1,24 трлн), Китаю ($1,1 трлн) и Великобритании ($443 млрд).

Примечательно, что до 2018 года Россия также входила в число основных держателей американского долга. Так, ещё в декабре 2017-го страна была 15-м по величине покупателем гособлигаций Штатов. На тот момент Москве принадлежали трежерис на сумму около $100 млрд.

Резкая распродажа американских гособлигаций началась весной 2018 года. Тогда с марта по май на фоне введения очередных санкций со стороны Вашингтона и обострения геополитических рисков Россия уменьшила вложения в трежерис более чем в шесть раз — до $14,9 млрд. С тех пор показатель не поднимался выше этой отметки.

За счёт отказа от покупок долговых бумаг Соединённых Штатов в крупных объёмах Россия пытается обезопасить свои резервы. Таким мнением в беседе с RT поделился шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. По его словам, в качестве альтернативы американским трежерис Москва стала активнее вкладывать деньги в гособлигации других стран.

«Российские резервы способны вполне благополучно накапливаться дальше и без вложений в госдолг США. Госбумаги стран еврозоны, Австралии, Канады и Китая абсолютно не хуже ценятся сейчас на мировых рынках. Все они не менее ликвидны, зато в отличие от американских лишены токсичной политической составляющей, то есть не несут угроз будущих санкций или тем более опасности заморозки активов», — объяснил Пушкарёв.

По данным Центробанка, с января 2018 года по декабрь 2020-го доля доллара в международных резервах ЦБ уменьшилась более чем вдвое — с 45,8 до 21,2%. Одновременно доля евро увеличилась почти на треть — с 21,7 до 29,2%, а юаня — в четыре раза, с 2,8 до 12,8%.

Более того, в феврале 2021 года Министерство финансов России перевело 15% средств Фонда национального благосостояния в юани и ещё 5% — в японскую иену. Вместе с тем доли долларов и евро снизились с 45 до 35%.

«Стабильность объёма национальных резервов, которая достигается при диверсификации структуры запасов, и стабильность курса рубля на текущем этапе — основной драйвер восстановления экономики, влияющий, прежде всего, на уровень реальных доходов, потребление, приток иностранных инвестиций», — отметил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

С оглядкой на доллар

По мнению Петра Пушкарёва, снижение доли долларовых активов в российских резервах позволяет Центробанку избегать расчётов с американскими государственными структурами. При этом вложения денег в долговые бумаги других стран зачастую приносят более высокую доходность, уверен эксперт.

Согласно его оценке, в определённой степени продавать американские долговые бумаги Россию вынуждает политика ФРС США. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса и падения экономики Штатов Федрезерв начал в неограниченном количестве печатать доллары. На эти средства регулятор начал самостоятельно выкупать трежерис и тем самым накачивать финансовую систему страны деньгами.

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Увеличение денежной массы в экономике должно помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время действия ФРС спровоцировали ослабление доллара на мировом рынке. За последний год соответствующий индекс DXY упал почти на 10% и сейчас находится вблизи отметки 89,7 пункта.

«Американский истеблишмент готов и дальше наводнять финансовую систему прямыми денежными вливаниями, не обращая внимания уже и на всплески долларовой инфляции. В этих условиях доллар продолжает слабеть по отношению к корзине других резервных валют, и Центробанку России может быть выгодно ещё сократить долю резервов в американских трежерис», — подчеркнул Пушкарёв.

По прогнозу специалиста, в случае изменения текущей ситуации на мировом финансовом рынке ЦБ может и незначительно увеличить покупки трежерис. В то же время, как подчеркнул аналитик, объёмы инвестиций долговые бумаги важны для российских резервов, но при этом не являются определяющим индикатором экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Более весомым фактором для экономического мира могут стать уже заявленные Владимиром Путиным на климатическом саммите льготные инвестиций в «зелёные» технологии на территории России для иностранных, в том числе, конечно же, и для американских компаний. Развивать их выгодно и нам: такой коммерческий фундамент может быть прочнее держания трежерис в портфеле российского ЦБ», — заключил Пушкарёв.