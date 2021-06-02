«Будем применять рыночные инструменты»: замглавы Минэкономразвития о борьбе с ростом цен и привлечении инвестиций

Министерство экономического развития России на регулярной основе рассматривает необходимость принятия дополнительных мер по сдерживанию роста цен на товары. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях ПМЭФ-2021 рассказал замглавы ведомства Владимир Ильичёв. По его словам, временная заморозка цен на сахар и подсолнечное масло позволила сдержать подорожание этих товаров, но оказалась тяжёлой с точки зрения регулирования. В этих условиях власти намерены в дальнейшем использовать рыночные механизмы, например субсидирование производителей. Также замминистра отметил, что экономика России может выйти на докризисный уровень уже осенью 2021 года, а введение «золотых виз» для иностранцев позволит усилить приток инвестиций в страну.

— Со 2 июня в России начинает действовать плавающая пошлина на экспорт зерна. Как именно будет работать новый механизм и в чём его основная цель?

— Главная цель — предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок зерна. Пошлина как раз будет рассчитываться, исходя из цены зерновых на глобальном рынке. Новая формула уже утверждена соответствующим постановлением правительства.

В частности, по нашим расчётам, для экспорта пшеницы размер пошлины составит порядка $29—30 за тонну, что несколько ниже того уровня, который действовал у нас до этого — €50 за тонну. Таким образом, мы увидим и определённое ослабление уровня нагрузки на экспортёров зерна.

— Весной темпы роста цен в России начали замедляться, однако уровень годовой инфляции по-прежнему остаётся относительно высоким. Планирует ли правительство в этих условиях вводить какие-либо дополнительные меры для стабилизации цен?

— Мы сейчас на регулярной основе рассматриваем дополнительные меры. Еженедельно мониторим мировые цены по основным продовольственным группам. Уже приняли ряд таможенно-тарифных мер по тем товарам, которые у нас были в наибольшей группе риска — это и зерно, и гречка, и семена подсолнечника. Кроме того, мы с коллегами активно используем и другие инструменты.

И Минсельхоз, и Минмпромторг отслеживают ситуацию и активно взаимодействуют с производителями товаров и с сетями для обеспечения разумных изменений цен на рынке. Понятно, что наши меры не могут произвести мгновенного эффекта, но в то же время мы уже видим замедление темпов роста цен в некоторых сегментах, а цены на зерно, например, даже несколько сократились по сравнению с теми уровнями, которые были в начале года.

— Одной из самых обсуждаемых мер стало подписание соглашений о заморозке цен между розничными сетями и производителями сахара и масла. Насколько эффективным в итоге оказалось это решение? Планируется ли применять аналогичную практику по отношению к другим товарам?

— Инициатива была просто необходима на момент принятия решения. Соглашения позволили притормозить рост цен и сохранить их в тех коридорах, которые были изначально обозначены.

Ильичёв о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло

Но это, к сожалению, достаточно тяжёлая мера с точки зрения регулирования, поэтому договорённости о заморозке цен носят временный характер. В дальнейшем мы с нашими коллегами в большей степени будем применять рыночные инструменты, которые позволят нам сохранять уровни цен на приемлемом уровне.

— О каких именно рыночных инструментах идёт речь?

— Например, уже сейчас применяется субсидирование отраслей, в первую очередь сельского хозяйства. Речь идёт о выделении дополнительных денег для увеличения посевов — это касается и зерновых, и масличных культур, и производства сахарной свеклы. То есть государство субсидирует те затраты, которые несут производители. В основном будем двигаться в этом направлении.

— В конце апреля правительство одобрило законопроект о «золотых визах» для зарубежных инвесторов. Когда планируется запустить механизм, и как именно он будет работать?

— Мы надеемся, что инициатива начнёт действовать уже в 2021 году. Работать она будет в большей степени по аналогии с тем, что уже есть в зарубежных странах. Механизм позволит существенно облегчить получение вида на жительство иностранным инвесторам.

Ильичёв о «золотых визах» для иностранцев

Если сейчас на получение такого документа уходит порядка полутора лет, то новый закон позволит определённому кругу инвесторов получать документ за шесть месяцев. Для этого инвестору необходимо будет вложить в российскую экономику от 30 млн рублей и создавать рабочие места на территории страны.

— Какой объём инвестиций позволит ежегодно приносить эта инициатива?

— Точные оценки пока что привести сложно, потому что этот эксперимент ранее не был использован. На опыте других стран можно сказать, что это будут достаточно существенные объёмы. На сегодняшний день в мире меняется инвестиционный климат. В ряде стран ужесточаются требования для получения такого документа. В этих условиях мы сможем взять на себя часть глобального инвестиционного потока.

— В 2020 году на фоне пандемии коронавируса объём внешней торговли России сократился почти 15% — до $572 млрд. Как может измениться показатель в 2021 году?

— Мы рассчитываем на то, что в 2021 году внешний товарооборот вернётся к докризисным уровням. Уже сейчас мы наблюдаем достаточно заметный рост.

Ильичёв о восстановлении товарооборота с другими странами

— С какими странами объём торговли восстанавливается увереннее всего?

— В первую очередь восстанавливается взаимный объём торговли со странами Евразийского экономического союза. В частности, речь идёт о Белоруссии и Казахстане. Также объёмы импорта и экспорта восстанавливаются с Южной Кореей, Китаем и рядом европейских стран, таких как Франция и Германия. Процесс будет очень сильно зависеть не только от изменения объёмов торговли, но и от восстановления цен, в особенности на ряд сырьевых товаров.

— Если говорить не только о внешнеторговом обороте, но и о других ключевых показателях, можно ли уже сейчас сказать, что экономика России в целом вышла на допандемийный уровень?

— На текущий момент мы пока ещё не можем говорить о полном возвращении экономики на докризисный уровень. Тем не менее мы рассчитываем на то, что это случится осенью 2021 года.

— На полях ПМЭФ обсуждалась тема продвижения российской продукции креативной индустрии на внешние рынки. Какую долю сегодня креативная индустрия занимает в экономике страны? Каким именно образом планируется продвигать соответствующую продукцию?

— Понятие креативной экономики пока остаётся достаточно размытым, поэтому нельзя однозначно назвать долю этого сектора. В то же время, например, если взять сферу IT и телеком, то экспорт соответствующих услуг в 2020 году вырос на 18% по сравнению с 2019-м и составил $5,96 млрд. Таким образом, сектор продолжил активно расти даже в сложный период пандемии, и мы будем принимать усилия, чтобы этот тренд сохранялся.

Совместно с Российским экспортным центром мы уже запустили программу субсидирования экспорта части креативной экономики — кино, анимация, мультипликация и IT. Речь идёт о выделении средств на продвижение этих товаров и услуг на экспорт, их адаптацию за рубежом. На эти цели уже выделено 500 млн рублей, и мы рассчитываем, что объём экспортной выручки окажется в четыре-пять раз больше. Таким образом, российские компании смогут расширить своё присутствие за рубежом.

— В 2021 году одной из самых многочисленных на ПМЭФ стала делегация Катара. Какие совместные проекты Россия намерена развивать с ближневосточным государством в обозримой перспективе?

— Катар для нас — достаточно интересный рынок с точки зрения сотрудничества в торговой и инвестиционной сфере. Взаимный товарооборот у нас пока достаточно небольшой — $100 млн по итогам 2020 года — но есть большие возможности для увеличения этого показателя и экспорта российских товаров и услуг.

Если говорить о совместных проектах, то по линии Российского фонда прямых инвестиций и Катарского инвестфонда у нас портфель инвестиций уже превышает $2,5 млрд. Это в первую очередь проекты в медицине, топливно-энергетическом комплексе и сельском хозяйстве.