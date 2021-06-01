«Обсуждать новые вызовы и решать проблемы»: о чём будут говорить на Петербургском международном экономическом форуме

2—5 июня в России после перерыва пройдёт Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ-2021 станет одним из первых крупных мероприятий международного уровня, проводимых в очном формате. На полях деловой площадки бизнес и власть будут обсуждать направления выхода глобальной экономики из кризиса. Помимо этого, в центре внимания будут вопросы развития цифровых технологий, а также инвестиционной привлекательности российских регионов. Чего ждут участники ПМЭФ в 2021 году — в материале RT.

Со 2 по 5 июня в России пройдёт Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). В рамках деловой программы планируется провести более 100 дискуссий, большинство которых будут посвящены последствиям пандемии COVID-19. Главная тема повестки — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Уже традиционно форум соберёт на своей площадке государственных деятелей, руководителей крупных компаний и банков, а также членов экспертного сообщества для обсуждения наиболее актуальных вопросов современной экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём обращении к гостям и участникам ПМЭФ.

«Такой открытый, конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща преодолевать последствия пандемии коронавируса, которая сказалась на жизни всех стран, существенно ограничила международные контакты. Самого серьёзного внимания требуют и другие социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и занятостью, перспективами рынка труда, нарушением практики честной конкуренции», — подчеркнул глава государства.

В первую очередь российские и зарубежные представители бизнеса и власти попытаются определить направления выхода из глобального кризиса, а также рассмотрят все выявленные пандемией слабые стороны мировой торговли и экономики. Об этом RT рассказал один из участников форума, первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Ожидается, что будут объявлены первостепенные задачи, которыми необходимо заняться государствам и коммерческим организациям на ближайшую перспективу. В этой связи форум обещает быть очень представительным и масштабным: ПМЭФ в очередной раз подтверждает звание одной из главных мировых площадок для общения бизнеса и власти, наряду с Давосом и другими форумами глобального масштаба», — подчеркнул эксперт.

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На полях ПМЭФ-2021 особое внимание планируется уделить повышению привлекательности российских регионов с точки зрения вложения инвестиций. Так, форум позволяет находить субъектам страны новых партнёров для совместных проектов. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Многие из них (регионов. — RT) участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам. Поэтому как правило мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода», — подчеркнул Песков.

Отметим, что в приоритете также будут вопросы внешних инвестиций и связей. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, на форуме ожидается большое число гостей из Китая и Германии, а также Великобритании, Италии и Франции.

Между тем самой многочисленной станет делегация из США — свыше 200 человек. Как отметил Белоусов, даже в условиях жёсткой политической риторики между Москвой и Вашингтоном у российских и американских компаний складываются доверительные отношения.

«Чем жёстче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — приводит РБК слова Белоусова.

Кроме того, Санкт-Петербург планируют посетить представители 50 организаций из Катара. Таким образом, число гостей из ближневосточного государства станет рекордным за всю историю участия эмирата в международных экономических форумах.

По словам Андрея Белоусова, всего на площадке форума будут ежедневно присутствовать до 5 тыс. человек. При этом участниками ПМЭФ смогут стать порядка 2 тыс. иностранцев.

Примечательно, что в условиях пандемии часть иностранных гостей примут участие в заседаниях в онлайн-формате. Так, например, канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил своё выступление на пленарном заседании форума по видеосвязи.

«Традиционно на ПМЭФ фигурируют бизнес-диалоги между регионами и различными странами. Для России уже давно особой актуальностью отличается диалог со странами АСЕАН, поскольку этот регион сегодня очень перспективен. Очевидно, что роль Азии заметно растёт в мировой экономике и взаимодействие с этими государствами просто необходимо», — отметил в беседе с RT участник форума, глава SberbCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Цифровой подход

В рамках ПМЭФ-2021 будет обсуждаться и тема цифровизации российской экономики. Об этом RT рассказал участвующий в форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, речь пойдёт об уже вступившем в силу законе о регулировании цифровых финансовых активов, а также законопроектах о цифровом профиле и возможном выпуске цифрового рубля.

«Пандемия и последовавшие за ней карантинные меры оказали существенное влияние на развитие и повсеместное внедрение цифровых технологий. На повестке будут вопросы, связанные с искусственным интеллектом и использованием в экономике Big Datа. Обговорят и политику «зелёного» финансирования, которая подразумевает предоставление на проект средств при условии улучшения окружающей среды со стороны заёмщика», — отметил депутат.

Как добавил Аксаков, в центре внимания будут и вопросы долгосрочного развития национальной экономики. В частности, участники в ходе сессий будут обсуждать подробности выдачи инфраструктурных кредитов регионам и развитие жилищных облигаций.

«Появляется ещё один инструмент, который уже был принят в первом чтении, так называемый венчурный Фонд фондов. Он позволит объединить усилия бизнеса и государством для отбора перспективных проектов и их последующего совместного финансирования», — подчеркнул Аксаков.

РИА Новости

© Илья Питалев

Напомним, впервые ПМЭФ был проведён ещё в 1997 году. Участники форума общаются в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-диалогов и деловых завтраков.

В работе форума в 2019 году было задействовано рекордное количество людей — более 19 тыс. человек из 145 стран мира. При этом на полях площадки было подписано 745 инвестиционных соглашений на сумму свыше 3,27 трлн рублей. В 2020 году ПМЭФ было решено отменить в связи со сложной эпидемической ситуацией в России и мире.

«Был долгий перерыв из-за коронавируса, люди хотят общаться, да и время вынуждает действовать активнее. Надо обсуждать новые вызовы и решать проблемы, накопившиеся за два года, прошедшие с последнего ПМЭФ. Отмечу, что нынешний форум — это одно из первых крупных международных деловых мероприятий, проводимое в очном формате», — отметил в разговоре с RT один из традиционных участников ПМЭФ, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.