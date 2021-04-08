«Инновационная платёжная структура, которая дополнит существующие»: в ЦБ рассказали о концепции цифрового рубля

Банк России в ходе пресс-конференции представил концепцию цифрового рубля. Как отметила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, разработка и запуск новой формы денег — «мегапроект страны». По её словам, регулятор будет действовать осмысленно на всех этапах внедрения инновационной валюты. Так, до конца 2021 года планируется создание прототипа платформы, которую будут тестировать на протяжении всего 2022 года. После этого будет представлена дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

Банк России представил концепцию цифрового рубля, которая была разработана с учётом обратной связи от респондентов и участников рынка по итогам обсуждения доклада об этом проекте. В документе говорится о преимуществах проекта, целевой модели и ключевых этапах реализации платформы цифрового рубля.

«Внедрение цифрового рубля будет способствовать снижению издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом», — говорится в сообщении Центробанка.

Как отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции, новая форма денег требует осмысленного подхода, а также уверенности в том, что используются все возможные инструменты по безопасности, управлению ликвидностью и «бесшовному переходу» из безналичного расчёта в цифровой и обратно.

«Исходя из всех этих моментов, мы считаем, что нам нужно до конца года создать прототип платформы цифрового рубля и следующий год, именно в тестовом режиме, вместе с участниками рынка попробовать и протестировать этот прототип со всех точек зрения», — заявила она.

По её словам, Банк России будет действовать поэтапно в рамках запуска прототипа цифрового рубля.

«На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймём, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки», — добавила зампред ЦБ.

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Она подчеркнула, что проект цифрового рубля и его запуск — «мегапроект страны».

«Я считаю, что только совместными усилиями и очень хорошими скоординированными действиями мы можем с вами построить новую инновационную платёжную структуру, которая дополнит существующие и укрепит наш суверенитет», — пояснила Скоробогатова.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя Центробанка сообщила, что предварительно переводы между физическими лицами будут бесплатными.

«С точки зрения комиссий мы планируем определить правила работы цифрового рубля и комиссий позже — на следующем этапе, после концепции», — заявила она.

Также регулятор не планирует устанавливать лимиты на остатки на цифровых кошельках граждан и бизнеса: «Вся сумма, которая будет находиться на цифровом кошельке, абсолютно вся, она будет находиться в доступе полном для человека, для бизнеса».

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Напомним, что в октябре 2020 года Банк России анонсировал разработку цифрового рубля, представив доклад для общественных консультаций.

«Мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег. Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими. И граждане, и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев какого типа рублём им удобнее пользоваться», — говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отметив, что распространение новой валюты «будет плавным».

В ноябре первый зампред ЦБ Сергей Швецов назвал основную миссию проекта — «сделать расчёты и платежи быстрее, проще, дешевле и надёжнее».

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В марте Набиуллина сообщила, что важным свойством цифрового рубля станет его гарантированность со стороны Банка России. Также она отметила, что именно возможность сохранить цифровой рубль, в частности, при потере носителя может стать ключевым преимуществом новой формы денег.

«Возможность создать такую систему есть, поскольку у каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер, который позволит восстановить его при потере гаджета. Но важно посмотреть, как в этом случае избежать мошеннических схем. Мы сейчас над этим работаем», — говорила она в интервью газете «Известия».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эксклюзивном интервью RT назвал цифровой рубль высшей формой денег на данном этапе.

«Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдёт в наши расчёты. Стоит отметить, что, в отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение. Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме», — сказал парламентарий.