«Инновационная платёжная структура, которая дополнит существующие»: в ЦБ рассказали о концепции цифрового рубля
- РИА Новости
- © Игорь Руссак
Банк России представил концепцию цифрового рубля, которая была разработана с учётом обратной связи от респондентов и участников рынка по итогам обсуждения доклада об этом проекте. В документе говорится о преимуществах проекта, целевой модели и ключевых этапах реализации платформы цифрового рубля.
«Внедрение цифрового рубля будет способствовать снижению издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом», — говорится в сообщении Центробанка.
Как отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции, новая форма денег требует осмысленного подхода, а также уверенности в том, что используются все возможные инструменты по безопасности, управлению ликвидностью и «бесшовному переходу» из безналичного расчёта в цифровой и обратно.
«Исходя из всех этих моментов, мы считаем, что нам нужно до конца года создать прототип платформы цифрового рубля и следующий год, именно в тестовом режиме, вместе с участниками рынка попробовать и протестировать этот прототип со всех точек зрения», — заявила она.
По её словам, Банк России будет действовать поэтапно в рамках запуска прототипа цифрового рубля.
«На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймём, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки», — добавила зампред ЦБ.
- © ЦБ РФ
Она подчеркнула, что проект цифрового рубля и его запуск — «мегапроект страны».
«Я считаю, что только совместными усилиями и очень хорошими скоординированными действиями мы можем с вами построить новую инновационную платёжную структуру, которая дополнит существующие и укрепит наш суверенитет», — пояснила Скоробогатова.
Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя Центробанка сообщила, что предварительно переводы между физическими лицами будут бесплатными.
«С точки зрения комиссий мы планируем определить правила работы цифрового рубля и комиссий позже — на следующем этапе, после концепции», — заявила она.
Также регулятор не планирует устанавливать лимиты на остатки на цифровых кошельках граждан и бизнеса: «Вся сумма, которая будет находиться на цифровом кошельке, абсолютно вся, она будет находиться в доступе полном для человека, для бизнеса».
- © ЦБ РФ
Напомним, что в октябре 2020 года Банк России анонсировал разработку цифрового рубля, представив доклад для общественных консультаций.
«Мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег. Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими. И граждане, и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев какого типа рублём им удобнее пользоваться», — говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отметив, что распространение новой валюты «будет плавным».
В ноябре первый зампред ЦБ Сергей Швецов назвал основную миссию проекта — «сделать расчёты и платежи быстрее, проще, дешевле и надёжнее».
В марте Набиуллина сообщила, что важным свойством цифрового рубля станет его гарантированность со стороны Банка России. Также она отметила, что именно возможность сохранить цифровой рубль, в частности, при потере носителя может стать ключевым преимуществом новой формы денег.
«Возможность создать такую систему есть, поскольку у каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер, который позволит восстановить его при потере гаджета. Но важно посмотреть, как в этом случае избежать мошеннических схем. Мы сейчас над этим работаем», — говорила она в интервью газете «Известия».
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эксклюзивном интервью RT назвал цифровой рубль высшей формой денег на данном этапе.
«Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдёт в наши расчёты. Стоит отметить, что, в отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение. Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме», — сказал парламентарий.
- Без лишних купюр: россияне стали в 16 раз чаще переводить деньги по номеру телефона
- ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году
- «Предпринимаем шаги по защите экономики»: глава комитета Госдумы по финрынку о дедолларизации, цифровом рубле и ипотеке
- Открытый расчёт: как запрет на пополнение анонимных интернет-кошельков может отразиться на рынке платежей России