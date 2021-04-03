Открытый расчёт: как запрет на пополнение анонимных интернет-кошельков может отразиться на рынке платежей России

По данным Центробанка, за последние семь лет число операций с использованием электронных кошельков в России выросло в пять раз, а общая сумма таких транзакций увеличилась почти втрое. Высокую популярность цифровых платёжных систем эксперты связывают с многозадачностью сервисов и ростом рынка интернет-торговли. Между тем с 1 апреля 2021 года в стране вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными — зачисление средств возможно только с использованием банковского счёта. По мнению специалистов, нововведения позволят снизить число преступных операций в финансовой системе. Что при этом ждёт пользователей интернет-кошельков — в материале RT.

За последние семь лет в России число ежегодно совершаемых операций по электронным кошелькам выросло более чем в пять раз. Если в 2013 году россияне провели менее 595 млн таких транзакций, то уже в 2020-м показатель практически достиг 3,12 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

По подсчётам ЦБ, за прошедшее время общая сумма проводимых за год платежей через интернет-кошельки в стране увеличилась почти втрое — с 661,5 млрд рублей в 2013-м до 1,83 трлн в 2020-м. При этом в 2019 году показатель вплотную приближался к отметке 2 трлн рублей.

«Такой инструмент оплаты повышает проникновение финансовых услуг даже в отдалённые регионы страны. Главное отличие кошелька от банковской карты в том, что его можно мгновенно создать из любой точки мира, где есть интернет, и сразу пользоваться — без посещения офиса и подписания договора», — объяснили RT представители сервиса ЮMoney.

Кроме того, высокая популярность цифровых кошельков среди граждан связана с многозадачностью таких платёжных систем и заметным ростом российского рынка интернет-торговли. Об этом в беседе с RT рассказала глава правления некоммерческого партнёрства «Национальный платёжный совет» Алма Обаева. По её словам, электронные кошельки позволяют хранить деньги, расплачиваться за покупки, а также переводить средства другим пользователям без комиссии.

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«При этом завести интернет-кошелёк можно за пару минут, воспользоваться им по назначению и отправить в «спящее» состояние. Так обычно делают пользователи, не доверяющие онлайн-площадке, где собираются купить какой-либо товар, и не хотят использовать банковскую карту. В основном этот вид платежей популярен у молодёжи», — отметила Обаева.

По данным совместного исследования сервиса QIWI и компании IDC, россияне чаще всего используют электронные кошельки для оплаты мобильной связи и интернета (74%), онлайн-покупок (64%) и услуг ЖКХ (41%). Помимо этого, как рассказал RT генеральный директор платёжного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов, цифровые платёжные системы пользуются большим спросом у любителей киберспорта, которые хотят финансово поддержать игроков.

«Также электронные кошельки становятся альтернативой интегрированным платежам для бизнеса: это не просто транзакции, а часть бизнес-процессов и моделей розничных продаж ретейлеров», — добавил Протопопов.

Кроме того, использование электронных кошельков активно растёт среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом в RT рассказал шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«В банковской сфере необходимо подтверждение перевода денежных средств на крупные суммы, а для перевода на электронный кошелёк, как правило, не нужен никакой отдельный договор на оказание услуг», — пояснил аналитик.

Вывод из тени

Как отмечают эксперты, заметный рост числа пользователей электронных кошельков в последние годы привёл к необходимости регулирования отрасли. Так, с 15 сентября 2019 года в России запретили снимать наличные с анонимных банковских карт или электронных кошельков без прохождения процедуры идентификации.

Более того, в августе 2020 года, вступили в силу поправки к закону «О национальной платёжной системе». Изменения подразумевают запрет на пополнение наличными неидентифицированных электронных кошельков через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Сделать это можно будет только с использованием банковского счёта. Вместе с тем на фоне пандемии коронавируса Центробанк принял решение отсрочить инициативу, поэтому нововведения начали действовать с 1 апреля 2021 года.

Отметим, что наличными деньгами по-прежнему можно будет пополнять транспортные и школьные карты, которые также представляют собой анонимные электронные средства платежа. Соответствующий закон в декабре подписал президент России Владимир Путин.

По данным Центробанка, всего в 2020 году в стране было более 356 млн активных электронных кошельков. Из них почти 333 млн — анонимные.

Между тем значительная доля интернет-кошельков в России приходится именно на транспортные и школьные карты, не подпадающие под новый запрет. Об этом RT рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«В свою очередь, число активных электронных кошельков, которые используются россиянами для оплаты товаров и услуг в сети, сейчас составляет лишь около 20 млн. Из них порядка 10 млн — анонимные, и с учётом новых ограничений число таких кошельков, владельцы которых не прошли идентификацию, будет снижаться», — отметил Достов.

Постепенный уход от анонимности должен повысить прозрачность денежного обращения в системе. Такое мнение в беседе с RT выразила директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. По её словам, рост персонифицированных кошельков сделает более эффективной борьбу с терроризмом и распространением наркотиков.

«Кроме того, существуют и анонимные электронные кошельки, которые часто используются для таких не совсем законных действий, как оплата на сайтах онлайн-казино, в интернет-тотализаторах или в даркнете», — добавила Ускова.

В настоящее время на такие «серые» операции приходится не более 10% от общего числа транзакций на рынке, отмечает Алма Обаева. Таким образом, новые ограничения снизят возможности для противоправной деятельности, но при этом не будут создавать помех для дальнейшего роста популярности электронных кошельков, уверены эксперты.

«Приобретение товаров и услуг на сайтах партнёров онлайн-кошельков не подразумевает ничего противозаконного, а значит, нет смысла сохранять свою анонимность при их пополнении. Иными словами, требование пополнять онлайн-кошелёк, например, банковской картой для идентификации депонента не должно стать преградой для его использования», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов.