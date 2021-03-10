ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

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Центробанк России хочет начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году
  • РИА Новости

«К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать ещё будет пока нельзя», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Заботкин, в следующем году на базе этого прототипа с учётом его доработки планируется запускать раунды тестирования.

В октябре регулятор представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платёжным средством. 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчёркивала, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги.

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