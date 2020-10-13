ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля

Российский Центробанк представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.

«Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличным и безналичным рублям)», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что цифровые рубли можно будет зачислять на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств как с доступом к интернету, так и без.

В документе отмечается, что решение о выпуске цифрового рубля пока не принято, а его внедрение всё ещё требует дальнейшей проработки.

Отмечается, что ЦБ совместно с обществом, экспертами и участниками финансового рынка планирует провести широкое обсуждение вопросов выпуска цифровой валюты.

Ранее в ЦБ сообщили о росте международных резервов России.