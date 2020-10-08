В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 2 октября увеличились на $5,1 млрд (+0,9%) — до $585,8 млрд.
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что резервы увеличились «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.

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