В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 2 октября увеличились на $5,1 млрд (+0,9%) — до $585,8 млрд.
- © Anton Belitsky/Global Look Press
Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что резервы увеличились «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.
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